Amor rojiblanco: JJ Macías reveló quién es su ídolo en Chivas

El delantero ha apoyado al Rebaño desde que era niño

El mejor delantero mexicano de la Liga MX es José Juan Macías, pues durante los últimos torneos se ha convertido en el atacante con mayor regularidad, siendo clave con León y Chivas, y en el primer tercio del Clausura 2020 ha demostrado que continúa su crecimiento futbolístico.

En entrevista para TUDN, Macías fue cuestionado sobre ex delanteros históricos del chiverío, y habló de ellos, especificando que cada uno dejó huella en el club, a pesar de ser de condiciones muy diferentes.

“De ‘Chícharo’ pues vi poco, y de ‘Chava’ Reyes no me tocó verlo, solo en videos. Nací o me críe viendo a Omar Bravo, fue un referente para mí, sin embargo somos de características muy diferentes”, señaló el joven atacante.

EL 9 DE CHIVAS 🔥 JJ Macías portará en su segunda etapa con Chivas el mítico '9' en su dorsal. #Chivas #Chivas2020 El mismo que utilizaron futbolistas como Omar Bravo, máximo anotador rojiblanco de la historia y Alan Pulido, ambos campeones de goleo… pic.twitter.com/AJRwBC7yq9 — ⚽Sinaloa 🏀 Deportes⚾ Informar nuestro deporte 💪 (@SinaloaDeport3s) December 20, 2019

Posteriormente, dijo cuál de ellos tres podría consolidarse su ídolo, por la forma en la que lo marcó durante su niñez y su período en fuerzas básicas.

“Si me das a elegir a uno, debe ser Omar Bravo, pues es con el que me sentí más arraigado”, dijo Macías.

Ahora es momento para que JJ marque su propia historia con las Chivas, y trate de convertirse en histórico del club rojiblanco y para ello necesitará darle títulos al equipo.