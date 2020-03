La Víbora: ¿Qué? ¿Que Kate del Castillo ya no hará la película sobre el Chapo?

Nuestra serpiente analiza lo que la actriz mexicana le contó a Raúl de Molina

Kate del Castillo y todos sus fans me van a perdonar, pero hasta ahora, cuando pasen mil años, por lo único que se va a recodar a esta actriz será por las fotos que se tomó –además de unos tequilas– con el Chapo Guzmán, quizá el narcotraficante más sanguinario que ha existido en México. Qué Reina del sur ni qué nada. La imagen con el narco, en la que luce con los ojos vidriosos y el cabello desarreglado, será el recuerdo sobre ella más perdurable por los siglos de los siglos.

¿A qué viene esto? Pues es que fíjense, mis víboros queridos, que ahora resulta que después de todo ese megaescándalo, de cuando se subió a un avión privado para ir a reunirse con el Chapo, justo cuando éste era el narcotraficante más buscado sobre la Tierra, Kate decidió que no hará la tan esperada película sobre la vida de este macabro personaje, que purga una sentencia de por vida en una prisión de Nueva York.

Eso fue lo que le dijo a Raúl de Molina, del programa “El Gordo y la Flaca”, recientemente. Según ella, perdió el interés después de todo lo que implicó la situación; ya saben, el gobierno mexicano la investigó por años por supuestos vínculos con el narcotraficante, lo que evitó que Kate pudiera poner un pie en su país.

“Me dolió mucho y me afectó tanto que no quiero hacer nada que tenga que ver con eso. Si acaso haré un película de mí, de lo que yo viví, que es más interesante. Pero esa experiencia de haberlo ido a verlo fue muy fuerte y es algo que me llevaré yo a mi tumba”, le dijo al Gordo.

Really? ¿De verdad será más interesante lo que ella vivió que la vida y obra del Chapo? Mmm, más bien a mí me parece que el miedo no anda en burro, y era mejor renunciar a ese proyecto que dar una versión alejada de la realidad sobre ese personaje.

¿Ustedes creen que Kate iba a hablar en su película de las miles y miles de muertes que le atribuyen al Chapo? ¿O de las miles de toneladas de droga que el cártel que él dirigía exportaba a muchos países del mundo? No, no era tarea fácil. Además, como ya son cuates, ¿cómo iba a hablar mal de él si fue tan benevolente al haberle cedido los derechos para que hiciera un filme sobre su vida? ¿Se dan cuenta? No es nada más “enchílame esta”. ¿Qué era lo más fácil? Pues renunciar al proyecto.

La verdad yo hubiera hecho lo mismo. Primero está mi pellejo que hacer una película que me va a poner al borde de la tumba. ¿No creen?