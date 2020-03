Suzy Cortez demuestra lo bien que sube y baja su colita 

La brasileña mostró en Instagram la facilidad que tiene para transformar un short denim en tanga

Suzy Cortez no se cansa. La modelo brasileña no tiene límites y no hay día en el que no sorprenda a sus fans con publicaciones infartantes y subidas de tono.

Hace unas horas a través de Twitter Suzy compartió un nuevo vídeo en donde aparece, de nuevo, dentro de la tina. En esta ocasión anuncia más contenido “hot” en su plataforma “OnlyFans”.

Subscríbete ahora mismo para tener acesso! Para todo contenido hot. 📸 🎥 https://t.co/rLe1KYjVMs pic.twitter.com/RrWuaoMJwJ — Suzy Cortez (@SuzyCortez_) March 6, 2020

Antes de compartir dicho vídeo en Instagram, Suzy ya se había puesto traviesa en Instagram ruborizando a los usuarios de la red al dejarse ver con un short denim, que convirtió en una tanguita de infarto.

En entrevista con este medio la brasileña aseguró que la razón por la cual tiene un cuerpo tonificado y siempre listo para este tipo de sesiones atrevidas, radica en que el ejercicio es una constante en su vida. Y que incluso cuando viaja se mantiene activa utilizando los gimnasios que están disponibles en los hoteles.