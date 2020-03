Ecuador vence a Japón 3-0 y clasifica a fase final de Copa Davis

Los ecuatorianos logran histórica clasificación a las finales de la Copa Davis que se disputará en Madrid.

Ecuador, bajo el liderazgo de Gonzalo Escobar en dobles junto a Diego Hidalgo, clasificó a las finales de la Copa Davis que se disputará en Madrid.

La dupla de Gonzalo Escobar – Diego Hidalgo venció a los japoneses McLachlany Yasutaka Uchiyama por 7-6(3) 6-3 en partido que duró una hora con 42 minutos.

Con la derrota, Japón fue condenado a jugar las eliminatorias del Grupo Mundial el septiembre.

“El esfuerzo y los años han dado resultado, vale la pena. Finalmente nos tocó, se nos dio hoy, vamos al Grupo Mundial”, declaró rebosante de alegría el mantense Gonzalo Escobar.

De su parte Hidalgo dijo también sentirse muy contento y destacó la unidad del equipo ecuatoriano.

“Estoy feliz, la verdad, venimos trabajando duro para este momento. El ránking en Copa Davis siempre hemos sabido que cuenta poco. Era una serie muy dura y la hemos podido ganar. Esto es increíble. Nos vamos a Madrid”, enfatizó Hidalgo.

Ecuador tenía la serie en el bolsillo tras adelantarse 2-0 con los triunfos de Emilio Gómez ante Go Soeda y de Roberto Quiroz frente a Yasutaka Uchiyama.

La serie entre Ecuador y Japón, se jugó entre el jueves 5 y este sábado 7 de marzo a puerta cerrada en el estadio Bourbon Beans Dome, de la ciudad de Miki, Japón a causa del coronavirus.

El equipo de Japón estuvo integrado por Yoshihito Nishioka, Yatusaka Uchiyama, Go Soeda y Ben McLachlan, mientras que el equipo de Ecuador, Emilio Gómez, Roberto Quiroz, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo y Antonio Cayetano March.

Japón se presentó a la serie con Ecuador con dos bajas importantes. En primer lugar, la de Yoshihito Nishioka, que no viajó a Japón desde EEUU por si no podía viajar de vuelta por las restricciones impuestas por el coronavirus y se perdía entonces el Masters 1.000 de Indian Wells que empieza la próxima semana. Segundo, Kei Nishikori, que sufre una lesión de codo que lo mantiene alejado de las competencias y lo obligó a retirarse en el US Open del año pasado.