¿Por qué en México habrá un día sin mujeres el 9 de marzo?

Sobre el Paro Nacional del #9M Es paro *NO ES ASUETO*, se trata de simular una desaparición, es un simulacro por aquellas 10 mujeres que desaparecen cada día en nuestro país. Se trata de paralizar la economía al frenar el consumo que generamos y hacer conciencia de cómo sería un día sin ti para los demás. Para aumentar el impacto de este movimiento se recomienda: – No asistir al trabajo – No asistir a la escuela – No salir a comer, tomar café o pasearte en espacios públicos. – Apagón digital de redes sociales, evitar abrir, checar, comentar o publicar en tus redes. Es muy importante que ese día no hagas ninguna compra, anticipate a esto y realiza tus compras antes de ese día. Recuerda que este día es para generar conciencia, utilicémoslo para eso. Este día será una manera de demostrar el poder económico y social que representamos las mujeres en México y demostrar que pasaría si a todas nos desaparecieran y/o mataran. Recuerda no es un día para descansar, es para reflexionar. Hagamos conciencia.