El delantero colombiano reapareció pero no aportó absolutamente nada al equipo

Después de “caminar” por el campo al entrar de cambio en la final del Apertura 2019 entre América y Monterrey, Roger Martínez fue duramente criticado por la afición azulcrema e incluso por el propio Miguel Herrera.

Al terminar el torneo, el delantero colombiano declaró abiertamente que se quería ir del América y esto no le pareció correcto al dueño del equipo, Emilio Azcárraga, quien ordenó que Roger fuera borrado del equipo y no entrara en ninguna convocatoria, pues no logró fichar con algún otro club.

Después de 8 jornadas de la Liga MX y dos encuentros de la Liga de Campeones de la Concacaf, el presidente del América decidió quitarle el castigo a Roger, debido a las ausencias por lesión y suspensiones que tenían las Águilas y el cafetalero volvió a jugar con el equipo de Coapa, pues entró al campo en el minuto 63 del partido.

Pese a ser borrado del equipo, Roger Martínez se mantuvo entrenando a la par de sus compañeros, por lo que traía un buen ritmo de juego. Sin embargo, en el encuentro ante los Pumas se observó otra cosa, pues el jugador solo entró a la cancha a trotar, tocar pocos balones y no generó absolutamente nada en el encuentro.

Tras 68 días borrado, Roger Martínez volvió a jugar con el América, pero pareció que ni siquiera entró al terreno de juego. ¿Seguirá siendo contemplado para próximos partidos? Solo el tiempo lo dirá.