Aunque sudando y en ropa deportiva, María Chacón no duda en grabarse para presumir su cuerpo

─ ¿MARIA PUEDES LEERLO? Es increíble lo mucho que me haces sentir con tus palabras, cada una siempre queda grabada en mi alma y corazón. El tiempo pasa demasiado rapido, aún recuerdo cuando te ví por primera vez, cuando me creé esta cuenta para darte todo mi apoyo y amor. Y ahora estamos aquí la primera parte de esta temporada acabó. Pero todas las lindas cosas que pasaron mietras duro serán inolvidables. Le diste la vida a muchos personajes y no podemos olvidar a Sofia Dominguez y lo hiciste en la manera especial y única. Estoy muy orgullosa de lo que te ha pasado y de lo que has logrado. Tantos años, tantos problemas y tantas personas que no confiaron en tí, pero no te rendiste y siempre has tenido muy claro lo que quieres lograr. Eres un ejemplo para seguir, soñar y vivir para mí, me das a entender tantas cosas con tu manera de ver el mundo. Tú talento merece ser conocido por todo el mundo y algún día ESTO TAMBIÉN PASARÁ. Cada una persona de este mundo debería conocerte como artista y como persona. Todos de este mundo deberían tener la oportunidad de poder escuchar, leer y sentir todas las cosas que nos transimtís, escribes y dices. Nunca voy a arrepentirme de dejarte entrar a mi vida, corazón y alma, aunque no yo lo decidí, era inesperado. Siempre voy a apoyarte en cada paso que das, todo el camino reccorremos juntas tomadas de la mano, cada vez aprendiendo más y más. No lo esperaba y cuando me dí cuenta ya estaba en este tren junto a tí. Gracias por cada una de tus palabras que me dan mucho de pensar, gracias por alegrar todos mi días y gracias por ser una persona como sos, con un mensaje hermoso para dar. Algún día podré decirte todas las cosas que quiero decirte mirando en tus ojos y seguro lloraré como lo hago escribiendolo. En un momento te has convertido en una persona demasiado importante para mi. Me das fuerzas para cambiar y vivir. Me siento fuerte, valiente y poderosa gracias a tí, todo es gracias a tí. Te amo muchísimo, no lo olvides. ♥ @oficialmariachacon