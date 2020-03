Las mujeres que cambiaron al mundo

Son un verdadero estandarte de igualdad y cambiaron el mundo con su aporte.

Marie Curie

La científica nacionalizada francesa fue la primera mujer en ganar un Premio Nobel: en 1903 ganó el de Física, junto a su esposo Pierre Curie y Herni Becquerel, por su estudio sobre la radiactividad.

Es la única que ha ganado más de un Nobel, pues en 1911 repitió la distinción, pero ahora en química, al descubrir el polonio y el uranio.

Dedicó su vida a la ciencia , una estudiosa consagrada, pero una de sus mayores aficiones fue el ciclismo.

– A sus 26 años, la joven rusa Valentina le daba la vuelta al mundo, literalmente – El 16 de junio de 1963 abordó la nave Vostok 6, que le dio 48 vueltas a la tierra, en un viaje que duró 70 horas y la convirtió en la primera mujer en el espacio. – Su gusto por los deportes y su ingreso a un equipo de paracaidismo le valió para ser elegida como astronauta.

Gertrude B. Elion

La bioquímica y farmacóloga estadounidense, hija de emigrantes judíos, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1988 por los descubrimientos de los principios clave sobre el desarrollo y el tratamiento de medicamentos.

Por sus investigaciones hoy se tratan los pacientes transplantados y aportó fundamentos para los tratamientos de enfermedades extendidas como leucemia y malaria.

Cuando era joven no conseguía trabajo por su condición de mujer, e incluso, alguna vez le dijeron en un laboratorio que no era contratada para no distraer a sus compañeros.

Kathrine Switzer

Sin duda un ícono del feminismo. Katherine Switzer no sabía a lo que se enfrentaba cuando decidió correr el Maratón de Boston en 1967.

Registrada solo con sus iniciales y con su apellido, para que no se revelara su género, la atleta fue la primera en correr un maratón y cada uno de sus pasos fue pilar en la historia de los derechos de las mujeres.

La misma Kathrine relata cómo Jock Semple, director del maratón trató de sacarla de la carrera, lo que relata, la animó aún más para completar los 42 kilómetros. ¡Y aún sigue corriendo!

Katherine Johnson

La matemática Katherine Johnson, una de las primeras afroamericanas en trabajar para la NASA. Fue una figura esencial en la carrera espacial contra la Unión Soviética, laborando en los cálculos necesarios para el lanzamiento de cohetes. El pasado 24 de febrero, Johnson murió a la edad de 101 años.

Su carrera inspiró el guion de la película “Talentos Ocultos” que se estrenó 2016 y además fue uno de los modelos de mujeres ejemplares de la muñeca Barbie.

“Los hombres no prestan atención a las cosas pequeñas”, es una de las frases que dejó como legado, quien fue galardonada con la Medalla de la Libertad, en 2015.

Billie Jean King

La tenista estadounidense protagonizó una auténtica batalla de los sexos y salió triunfante.

Hasta el 20 de septiembre de 1973, la estrella del tenis Bobby Riggs se había encargado de desprestigiar a las tenistas femeniles, diciendo, entre otras cosas, que su lugar natural era la cocina.

Más de una se molestó, pero Billie se atrevió a retarlo a un duelo en el Astrodome, de Houston, que se llenó más por morbo, que por afición al deporte blanco.

El resultado fue 6-4, 6-3, 6-3 a favor de la mujer, que peleaba por premios equitativos en los torneos, cosa que aún no sucede.

Henrietta Lacks

Su nombre real era Loretta Pleasant, pero no es reconocida ni por su nombre de casada: Henriett Lacks.

Aunque murió en octubre de 1951, su legado es inmortal, pues la creadora de laprimera línea celular inmortal humana, mejor conocida como células HeLa.

Desde 1952 a la fecha las células HeLa han protagonizado miles de estudios, en todo el mundo, incluso en el espacio.

Su cultivo permanece en estudio, con el legado literario de “La Vida Inmortal de Henrietta Lacks”.

Rosa Parks

La determinación de no ceder su lugar en el autobús a una persona blanca la catapultó como estandarte de los derechos civiles,

En 1955, Parks volvía de su trabajo en un autobús de Alabama, pero había personas blancas de pie y el conductor se detuvo a quitar de su asiento a varias personas de color, a lo que Rosa se negó, pese a que eso le costó ser enjuiciada y encarcelada.

Pero la comunidad afroamericana se unió como protesta y dejaron de utilizar el transporte todos los lunes de ese año, lo que significó pérdidas para la compañía y un año después la ley cambió y todos podían sentarse donde quisieran.