AMLO destaca que su gobierno no reprimió actos vandálicos de feministas

Dijo que a pesar de las "provocaciones" de feministas la policía no cayó en provocaciones

MÉXICO – Luego de que se registraran actos vandálicos en la protesta del Día Internacional de la Mujer, donde las feministas pintaron monumentos y lanzaran bombas molotov, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no reprimió las manifestaciones.

Y es que durante la megamanifestación del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, algunas manifestantes realizaron actos vándalicos, principalmente en la Ciudad de México, donde realizaron pintas en negocios y monumentos.

Otras más prendieron fuego en la puerta Mariana de Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, tras lanzar bombas molotov, que incluso alcanzaron a quemar a una reportera del diario El Universal.

#Feminista en LLAMAS! #Mujer lanza BOMBA MOLOTOV para LESIONAR a #Mujeres policías en Palacio Nacional pero el FUEGO las ALCANZA. pic.twitter.com/cU9IcaiLXF — CÓDIGO NEGRO MX (@codigo_negro) March 8, 2020

López Obrador dijo que los actos de provocación en la marcha contra la violencia de género en la Ciudad de México fueron aislados y no de la mayoría.

Destacó además la labor de las autoridades encargadas de mantener el orden, porque “no cayeron en la trampa”.

“Ayer (domingo) hubieron marchas en casi todos los estados del país, sin problemas, sólo tuvimos actos de provocación y violencia en la manifestación de la Ciudad de México, pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes”, dijo AMLO.

MUJERES POLICÍA

El equipo de agentes de @SSP_CDMX auxilia así a una persona luego de q le estalló una bomba molotov, mientras pasaba un costado de Bellas Artes…#DíaInternacionalDeLaMujer #NiUnaMenos #8M2020 #8M pic.twitter.com/vJYim39H3H — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 9, 2020

“Grupos que quisieron provocar y afortunadamente los encargados del orden, también en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación de la violencia”, señaló el mandatario mexicano en su conferencia matutina.

López Obrador mandó un reconocimiento a las funcionarias que se encargaron de evitar la violencia por “resistir” a las provocaciones, por lo que, enfatizó, ya no se puede hablar de un “Estado represor”.

“Quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento del día de ayer y hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa, incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un Estado represor”, refirió.

López Obrador afirmó que no se tomará ninguna medida contra los grupos que actuaron con “exceso” durante la marcha para que no sea utilizado como pretexto.

Indicó que el movimiento de mujeres que luchan por sus derechos y en contra de la violencia, tiene una vertiente de quienes están en contra de su Gobierno para que no se consume la Cuarta Transformación.

“También considero que no debe de llevarse a cabo ninguna acción en contra de las que actuaron con exceso, porque no queremos que se utilice como pretexto.

“Este movimiento tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren que fracase, que no pueda consumarse la Cuarta Transformación. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo”.

Encapuchadas derribaron valla metálica y dañaron monumento junto al Palacio de Bellas Artes via @proceso pic.twitter.com/B0WQZ1DT3s — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) March 8, 2020

De acuerdo a las autoridades, en la marcha participaron alrededor de 80,000 mujeres, pero colectivos afirman que la cifra de manifestantes es superior a la que dio a conocer el gobierno.

En las redes sociales circulan varios videos de las megamanifestación.

¿Dice el gobierno que somos 80 mil? #CuentenBien Tenemos otros datos.

Esas mujeres de negro con machetes y bombas molotov quieren reventar la legitimidad de la marcha.

Hay 6 heridos. No dejan entrar al Zócalo. Esto se acabó.

Dejemos que las imágenes circulen.

FernandaF pic.twitter.com/sn0rZ9sEDl — Fernanda Familiar (@qtf) March 8, 2020

En la marcha participaron periodistas como Adela Micha y famosas como Susana Zavaleta, Camila Sodi, Paulina Gotto, Zuria y Marimar Vega, entre otras.

#Marcha8M La periodista Adela Micha y la actriz y cantante Susana Zabaleta piden frenar la violencia contra las mujeres pic.twitter.com/hvZfCgxFtI — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 8, 2020