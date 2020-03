Las casa más deseadas para rentar en Airbnb en la pasada década

Hay una diversidad de propiedades entre los gustos de las personas en cada año

Planeas salir de vacaciones o simplemente te das una escapada mental por la red para visualizar como sería tu próximo viaje dentro de una estancia en Airbnb, no te sientas mal si no cumples ese anhelo, soñar no le cuesta a nadie y así lo han demostrado miles de personas que señalan cuáles son las propiedades más deseadas.

Aquí te presentamos un listado con las viviendas que más actividad han tenido en la plataforma cada año en la última década de personas que la han guardado, contemplando la posibilidad de alquilarla.

2011

Villa cerca de Florencia, en la Toscana, Italia

3,686 veces en la lista de deseos

Una linda casa de campo dentro de la vida campirana italiana fue el lugar más atractivo para muchos. Actualmente se puede rentar por $778 la noche y puede ser ocupado hasta por 16 huéspedes para aprovecha su jardín botánico, su piscina de agua salada y dos hornos de leña para pizza.

2012

La casa Off-The-Grid, Pioneertown, California

98,796 veces en la lista de deseos

Aunque no pareciera un lugar usualmente muy atractivo para muchos, no fue reflejado en el deseo de tantos. Este remoto lugar árido, sin duda, ofrece una excelente manera de relajación, desconectado de la vida diaria, con sus paneles solares para alimentar la energía interior y las ventanas de piso a techo que permiten disfrutar de la belleza natural del lugar. Puede rentarse a $450 por noche, apta para cuatro personas.

2013

La famosa casa caracol de mar, Isla Mujeres, México

235,803 veces en la lista de deseos

El diseñador Eduardo Ocampo rinde homenaje a las sustanciales “montañas” de conchas marinas que se encuentran en la isla y que conforman el diseño exterior e interior de la vivienda. La peculiar propiedad ha causado tanta sensación y deseo de hospedarse entre las personas como muy pocas, debido a su arquitectura simbólica que combina perfecto con las playas del Atlántico. Puedes vivir la experiencia y presumirle a tus conocidos con tan sólo $300 la noche y puedes llevar a tres personas más para disfrutarla al cien.

2014

Cabaña de mazorca , Mayne Island, Canadá

152,918 veces en la lista de deseos

Un lugar íntimo para dos personas por $119 la noche, esta cabaña es única en su tipo en Canadá. Fue esculpida a mano con materiales sostenibles y tiene todas las comodidades que los huéspedes aman en cada centímetro con carpintería personalizada. Además, afuera, hay ovejas y pollos que ofrecen huevos frescos y leche para un buen desayuno.

2015

Casa del árbol Balian, Bali, Indonesia

271,887 veces en la lista de deseos

Encaramada sobre una playa de Bali, esta casa del árbol privada es un sueño para aquellos que buscan un destino remoto. Los huéspedes pueden disfrutar de un enorme y exuberante jardín con piscina privada. A pesar del enorme espacio exterior ampliado en el que pueden disfrutar de una playa cercana, la cabaña que está en $105 por noche sólo está disponible para dos personas.

2016

Everview Suite , Ciudad del Cabo, Sudáfrica

28,305 veces en la lista de deseos

Esta espectacular residencia para seis personas con tres habitaciones de $509 la noche, ubicada en Table Montain a orillas del océano Atlántico, presume de una excelente vista del mar. Por si no es suficiente el oasis del que puedes disfrutar, la vivienda tiene una piscina climatizada y chimenea, todo para mantener tu visita con grandes recuerdos.

2017

Departamento brisa blanca, Phuket, Tailandia

204,110 veces en la lista de deseos

Si buscas un lugar tranquilo y exótico, sin quererte privar de la modernidad y tecnología en la que estás acostumbrado, este bello departamento en Tailandia te brinda lo mejor de los dos mundos. Puedes visitar los lugares cercanos para empaparte de la cultura de la región o mantenerte en el lugar y disfrutar de su piscina por $59 la noche exclusivo para dos personas.

2018

Casa cueva Héctor, Santorini, Grecia

254,773 veces en la lista de deseos

Especialmente para cinco personas, esta propiedad tallada en el acantilado de la caldera, fue originalmente una bodega y se convirtió en una casa de vacaciones que puedes alquilar por $446. Sin duda, las viviendas de color blanco y enclavadas en las costas, hacen única la experiencia de tus vacaciones y esta casa no es la excepción.

2019

Propiedad excepcional con playa privada, Santa Catarina, Brasil

275,862 veces en la lista de deseos

El año pasado Brasil lideró la lista de deseos de miles de personas, quienes anhelan una escapada costera secreta por un cantidad mínima de $67 la noche y donde pueden hospedarse hasta ocho personas. Quienes la han visitado, salen fascinados de estar alojados en esta casa frente al mar en Santa Catarina, que ofrece ropa de cama de lujo y comodidades especiales, como barbacoa brasileña al aire libre, un bote de madera, tablas de surf y tumbonas para ver a los delfines nadando.

