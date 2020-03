“Nadie me va hacer menos”: Bárbara de Regil reveló cómo superó el acoso sexual

La actriz mexicana es fuerte de cuerpo y de espíritu

En el Día Internacional de la Mujer, Bárbara de Regil abrió su corazón y confesó que ella, al igual que muchas mujeres, también ha sufrido de acoso sexual.

La protagonista de la telenovela Rosario Tijeras ofreció ayer su clase Cardio Motivacional ante 500 chicas y uno que otro hombre, en el Centro de Convenciones del Pabellón M.

Durante una hora, Bárbara puso a brincar, bailar y cantar a las regias e incluso las motivó a amarse.

Tras mucho sudar, durante casi 50 minutos, la actriz bajó el ritmo a las 12:30 horas para motivar de otra manera a las asistentes.

A pesar de los sinsabores de su vida, aseguró nada ni nadie ha robado su brillo.

“¿Has sufrido? yo también he sufrido ¡mucho, muchísimo! y aquí estoy. He perdido gente, sí he perdido gente y aquí estoy. ¿Me han humillado? sí me han humillado y aquí estoy. ¿Me han criticado? sí, públicamente… y aquí estoy.

“¿Me han acosado sexualmente? sí, también, y aquí estoy y nadie me va hacer menos y nadie me va a apagar porque yo brillo un chingo y nací para brillar así como tú”.

Exhortó a las asistentes a disfrutar la vida sin importar las circunstancias.

“Lo que sea que te está pasando, quiero que sepas que te va hacer más fuerte. Si sufriste un ataque sexual, si te rompieron el corazón, quiero que sepas que a parte de la vida. Necesito que disfrutes cada día de la vida. ¿Hay días malos? sí hay días malos”.

Las aconsejó, además, ver sus defectos como virtudes.

También las animó a no permitir malos tratos de nadie porque tienen el poder de decir “no”.

“Es como si yo me presentara y les dijera ‘hola, soy Bárbara y tengo estrías y los dientes chuecos’. ¡No! Hola, soy Bárbara, soy preciosa y me amo muchísimo. Como tú permitas que te traten los demás, tú te estás tratando igual. Es un círculo”.

“Como tú te vistes, eres tú, así te vistes tú y que te valga ma… lo que digan los demás. Si un güey te rompe el corazón, no pasa nada, la vida te da otra oportunidad, se llama ‘el día siguiente’. Agarras tu corazón, lo pegas y sigues adelante. No permitas que nadie apague tu luz, tú brillas por cómo eres, tú eres preciosa”.

En medio de un ambiente de hartazgo por el maltrato a la mujer y de feminicidios que se vive actualmente, la actriz expresó que no todos los hombres son malos.

“No todos los hombres son violadores, acuérdense de eso, no hay que generalizar. Yo he tenido malas relaciones, muy malas, pero hoy estoy casada con el hombre más hermoso del mundo y estoy profundamente enamorada de él y él no es malo”.