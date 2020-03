Norma Palafox está harta del acoso sexual que vive en cada partido

Norma Palafox es la futbolista mexicana más famosa de la actualidad, tiene millones de seguidores en redes sociales y es muy mediática, cada paso que da llama la atención.

Sin embargo, algo que la acompaña en cada partido, foto o video que publica son los comentarios lascivos sobre su cuerpo. Este hecho reprobable tiene a la jugadora de Chivas desesperada y molesta:

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, dijo Norma Palafox al diario AS.