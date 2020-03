Clariaudiencia, el sorprendente poder psíquico de escuchar a los espíritus

Las personas que poseen este don son capaces de interpretar mensajes divinos

La clariaudiencia es uno de los fenómenos parapsicológicos menos comunes y está relacionada con la capacidad de escuchar voces o sonidos que no son perceptibles para la mayoría de las personas.

Esta habilidad intuitiva es un don parecido a la clarividencia cuya diferencia radica en que se reciben mensajes provenientes de seres divinos, como ángeles y arcángeles, o de espíritus; sin embargo, no se pueden ver, según señalan expertos en portales especializados como Tu psíquico, We mystic y Línea esotérica.

Las personas clariaudientes perciben una voz o varias voces en el interior de su cabeza, como si estuvieran dentro del cerebro, y se confirma que tienen este don cuando se han descartado problemas psiquiátricos.

Desde el punto de vista divino, todos los seres humanos tenemos la habilidad de escuchar a Dios a través de los ángeles, pero muy pocos son quienes desarrollan este sentido.

Un ejemplo mundano de la clariaudiencia es cuando una pequeña voz en nuestro interior nos dice que algo está mal (crisis de conciencia) y nos indica que debemos rectificar.

Señales de la clariaudiencia

De acuerdo con los expertos, todas las personas pueden desarrollar esta habilidad por lo que existen señales que nos indican si somos poseedores de este don.

Por ejemplo, si has escuchado que alguien dice tu nombre, pero cuando volteas o contestas no hay nadie a tu alrededor y ninguna persona te ha hablado. Otra señal es cuando escuchas un sonido armónico o música que otros no pueden; es como un radio que solo puedes percibir tú.

Asimismo, si eres de los que a toda hora hablas contigo mismo sin importar lo que estés haciendo, es como si tu voz interior te dijera lo que debes hacer.

