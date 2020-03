La retaguardia de Yanet García queda expuesta con body de colores

View this post on Instagram

I dream of a world in all women can be helpful and true to each other! Together we are stronger, faster and better… In honor of #WHM I want to bring inspiration to you and tag us on your #workout posts, letting us know your dreams about women in fitness. Start with "I dream of … " #trailblazHERS @fitplan_app 💪🏻💜 80's workout 🏋🏻‍♀️ He estado pensando mucho en todo el gran cambio que se ha estado haciendo en pro a las mujeres y he llegado a la conclusión de que el CAMBIO empieza por nosotras mismas, porque desgraciadamente las mujeres somos las que más nos afectamos entre nosotras. El día que nosotras mujeres empecemos a respetarnos unas a las otras dejando de juzgarnos y aceptándonos tal cual somos, ese día estaremos más cerca del objetivo. Me recordó a una entrevista que le hicieron a @emmawatson donde ella decía que desgraciadamente las críticas más fuertes que ha tenido en su vida han sido de mujeres. Cómo queremos que exista un cambio? Ser feminista no es estar en contra de los hombres, es querer tener los mismos derechos y oportunidades y estamos tan tan lejos de conseguirlo y solo unidas podremos empezar el cambio.Esa entrevista cambió completamente mi manera de ver las críticas que he recibido a lo largo de mi vida. Entendí que no importa lo que hagas o que tan talentosa puedas ser. Siempre como mujeres nos atacamos mucho. Es momento de hacer consciencia. Realmente quieres un cambio? Entonces dejemos de atacarnos y unámonos por el simple hecho de ser MUJERES! Siéntete libre de ser TU 💜 Recuerda TU APARIENCIA NO DETERMINA QUIEN ERES.