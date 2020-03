Horóscopo de El Niño Prodigio 11 de marzo de 2020

Las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

(03/21 – 04/19)

Hoy sentirás el deseo de meterte en la cocina y preparar una receta especial para tu familia. Estarás feliz, animado y con ganas de tener un gesto con tus seres queridos. Tu energía se proyectará en cada una de las personas que compartan contigo.

Tauro

(04/20 – 05/20)

Verás que nuevas personas se acercarán a tu vida para saber más de ti. Tu buen desempeño será muy atrayente a nivel profesional y posiblemente recibirás una propuesta interesante que traería consigo un cambio de ciudad o estado.

Géminis

(05/21 – 06/20)

Hoy no le harás mucho caso a tu razón, sino que escucharás a tu corazón y te dejarás llevar por tu parte más sensible. Si te dejas guiar por tu instinto, pases una de los mejores días vividos hasta ahora. Mira, algunas oportunidades son irrepetibles.

Cáncer

(6/21 – 7/20)

La lectura será una muy buena forma de canalizar el estrés durante este día. Si tienes algún libro comenzado y no has podido terminar, hoy le sacarás un espacio para poner a volar tu imaginación y olvidarte de todas las tensiones.

Leo

(07/21 – 08/21)

El amor y la pasión estarán a la orden del día. Encontrarás a la persona que sacie tus necesidades de cariño y placer, y llene tu corazón como nunca lo soñaste antes. Ahora disfrutarás de momentos inolvidables y placenteros.

Virgo

(08/22 – 09/22)

Hoy te animarás a hacer algo que antes no te hubieses atrevido. Dejarás de lado los miedos y perjuicios y vivirás una experiencia muy interesante. Para esto contarás con el apoyo de un amigo cercano que se encargará de acompañarte hasta el final.

Libra

(09/23 – 10/22)

Será un día para demostrar la confianza que tienes con tus amigos, ya que uno de ellos se acercará a decirte un secreto muy importante y tú estarás tentado a comentarlo con alguien más. Recuerda siempre ser leal a tus amigos y no decepcionarlos.

Escorpión

(10/23 – 11/22)

Hoy vas a poner en su lugar a todo el que te quiera manipular. No dejarás que nadie te diga cómo debes hacer tus tareas. Tú mejor que nadie tiene los conocimientos y la experiencia para hacerlo. Aléjate de quien te tiene mucha envidia.

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Hoy te surgirá una reunión repentina. Tal vez te llamen del banco o alguien te invite un café para proponerte un negocio o esa persona que hace tiempo llevas tratando de conquistar, por fin copiará tus intenciones. Deberás lucir lo mejor presentado posible y tener un actitud serena y armoniosa.

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Hoy no deberás alejarte de la realidad. Debes tener los pies bien apoyados en la tierra, porque si no te desilusionarás fácilmente. Y no pienses que esto podría ser solo a nivel amoroso. También podría tratarse de algún negocio que estés organizando o un viaje que estés planeando. Ten cuidado.

Acuario

(01/20 – 02/18)

Ojo con no descansar lo suficiente porque eso te está generando mucho estrés. Hoy tendrás que escuchar a tu cuerpo con atención y bajes la marcha si es necesario. Yo sé que a ti te gusta hacerte cargo de todo, pero por un día que te tomes para ti, no se va a caer el mundo.

Piscis

(02/19 – 03/20)

Tu carrera profesional brillará con fuegos artificiales en este día. Te sentirás inteligente, creativo, propositivo y con grandes ideas. Aquellos que te colaboran verán en ti esas ganas de progresar y te apoyarán en tus proyectos. Sigue así porque alguien influyente verá tu compromiso con buenos ojos.

