La razón detrás del abrupto cambio de imagen de Eduardo Yáñez

El actor lució con varias libras de más

El haberse automedicado ocasionó que el actor Eduardo Yáñez experimentara un aumento de peso, mismo que fue criticado en redes sociales hace algunos días durante su aparición en la televisión.

Así lo aseguró el actor, quien dijo no estar preocupado por comentarios negativos hacia su persona.

“Es muy chistoso, porque en Estados Unidos cuando alguien engorda, le aplauden y aquí nos critican. Estaba pasando un momento muy difícil de dolor en la espalda y me automedique; yo no sabía que eso tenía cortisona y me hinché un poco, cuando me di cuenta, lo dejé de tomar”, afirmó Yáñez en entrevista.

El dolor que lo aqueja, comentó el actor de telenovelas como Destilando Amor y Amores Verdaderos, es producto de una acumulación de malestares a lo largo de su vida.

Dijo ya haber visto a un especialista y estar recibiendo el tratamiento indicado.

“Es un problema de años, ya es la vejez”, bromeó. “Fue de todo un poco porque como actor he hecho la mayoría de mis stunts (escenas de acción) y todo cuenta para que te vayas enchuecando, el futbol americano, las caídas de los caballos, las escenas de acción, toda actividad que te perjudique va sumando a través de los años”.

Yáñez aclaró que su apariencia física no es un factor importante para ser aceptado en proyectos de actuación, ya que para él lo indispensable es el talento que demuestra en cada proyecto.

“El cómo me veo físicamente, como actor nunca me he preocupado por eso, no soy de los que se ande fotografiando en traje de baño, pocas veces lo hice, pero no soy un actor que me venda por ese lado.

“Intento siempre vender mi trabajo como actor, esperando que muchas veces el físico no importe y si importa, pues tratar de estar al mil, cuando lo logro y si no, lo siento mucho”, sostuvo.

En febrero pasado, el actor compartió a través de sus redes sociales el deceso de su madre, la señora María Eugenia Luévano, momento que, al recordar, aún le duele.

“Tengo que seguir mi vida, adelante, mi trabajo es lo que más me importa en este momento y mi mamá siempre va a seguir estando en mí y que ahí vamos juntos”, aseguró.

Ayer, el actor viajó a Hermosillo, Sonora, para continuar con las grabaciones de Falsa Identidad, para Telemundo.

En paralelo, Yáñez dará vida al Presidente de México en la tercera temporada de Sin Miedo a la Verdad, que estrenó anoche por Las Estrellas.

ASÍ LO DIJO

“A veces no hay tiempo de ver a alguien que realmente te medique correctamente y, nosotros, al calor del trabajo, tratamos de resolver para seguir adelante”.

Eduardo Yáñez, actor