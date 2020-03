Uncommon Schools: compromiso con la educación pública

Velan por la enseñanza de 20,000 estudiantes entre las ciudades de Boston, Camden, Nueva York, Newark y Rochester

Uncommon Schools es una organización que lidera escuelas charter en distintas ciudades de la nación como Newark, Nueva York, Boston, Rochester, entre otras.

Su misión comenzó en el 1997 con la primera escuela fundada en Newark, Nueva Jersey. Uncommon Schools, recibió los primeros 72 estudiantes junto a sus familias con el propósito de brindarles una educación de primera que pudiera capacitarlos para graduarse de la universidad y asimismo, alcanzar sus sueños más anhelados.

Por más de 20 años, como organización de escuelas charter, se han mantenido fiel a su misión inicial, la cual les ha permitido operar 54 escuelas a las que asisten aproximadamente 20,000 estudiantes entre las ciudades de Boston, Camden, Nueva York, Newark y Rochester. Con mucho orgullo, la organización estima que, para el año 2022 más de 1,000 jóvenes que provienen de comunidades de bajos recursos irán a la universidad.

En la ciudad de Nueva York, Uncommon Schools cuenta con 24 escuelas públicas charter, las cuales ofrecen educación gratuita desde los grados de primaria hasta secundaria. Su misión como institución se ha mantenido con su mismo objetivo desde sus comienzos, el cual enfatiza en garantizar que cada uno de sus estudiantes sea admitido, tenga éxito y se gradúe de la universidad.

“En este país, muchos estudiantes afroamericanos y latinos no terminan la universidad. La razón no se debe a falta de inteligencia, sino porque no están preparados”, dijo Bárbara Martínez, directora de medios de comunicación de Uncommon Schools. “Nosotros le prometemos a las familias que, además de preparar a su hijo para la universidad, estaremos con ellos hasta asegurarnos que completen el grado universitario”, añadió Martínez.

Las escuelas que forman parte de Uncommon Schools, en Brooklyn, son instituciones que se les ha brindado un modelo educativo que ha sido galardonado como institución por apoyar el crecimiento académico y personal de los estudiantes. Los maestros imparten alegría todos los días, creando un ambiente de aprendizaje activo, comprometido y seguro para todos los estudiantes.

Los maestros están altamente capacitados y como resultado, el 99% de los estudiantes graduados de Uncommon NYC son aceptados en la universidad. Uno de los factores más importantes que ayudan a los estudiantes en la universidad, es haber participado de los cursos avanzados durante la escuela secundaria. En Uncommon Schools, para el 2019 el 100% de la matrícula tomó al menos un curso avanzado antes de graduarse.

“La institución ofrece a sus estudiantes una variedad amplia de cursos avanzados. Las clases van desde informática, inglés, biología, español, entre otros. Particularmente, los cursos avanzados de español son los más populares ya que como parte de su misión, enfatizan en que sus estudiantes sean bilingües”, compartió Martínez.

Por otro lado, las escuelas reciben estudiantes con necesidades especiales a los que también se les refuerza el inglés como idioma. En todas las escuelas de Brooklyn, los estudiantes que están aprendiendo este idioma cuentan con el apoyo de profesores especializados que imparten instrucción directa y ofrecen un apoyo continuo.

Para trabajar este aspecto, los maestros estudian y analizan las experiencias de los estudiantes, su núcleo e historial familiar. Luego añaden el material educativo que permitirá ampliar y profundizar el conocimiento de los estudiantes sobre el contenido del curso.

Del mismo modo en que velan por atender y cuidar a niños con necesidades especiales, en Uncommon Schools han sido líderes defendiendo la educación de los niños inmigrantes. “Creemos que todos los estudiantes en este país merecen una educación excelente con igualdad de oportunidades, sean ciudadanos o no”, dijo Martínez.