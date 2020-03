Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

El grupo de rock venezolano, Caramelos de Cianuro, celebrará sus 25 años en la Gran Manzana y se unen a otros eventos culturales y artísticos este fin de semana

Jueves 12

Show de orquídeas

El Jardín Botánico de Nueva York presenta las deslumbrantes creaciones florales de Jeff Leatham, famoso director artístico del Four Seasons Hotel George V, París y diseñador floral de las estrellas. La visión audaz y colorida de Leatham se desarrolla a través de instalaciones y diseños cautivadores en el conservatorio Enid A. Haupt, que estarán en exhibición hasta el 19 de abril. Los horarios de martes a domingo son desde las 10 a.m. a 6 p.m. Informes: http://www.nybg.org

Los Angeles Azules en concierto

Con el tour denominado ‘Todos Somos Cumbia 2020’, la agrupación Los Angeles Azules se presentan esta noche en el United Palace, (4140 Broadway, New York, NY 10033) con un show que pondrá a bailar a todos los asistentes. Informes: boletosexpress.com

Viernes 13

Caramelos de Cianuro en concierto

Caramelos de Cianuro, una de las bandas de pop rock más emblemáticas y queridas de Venezuela, regresan a la costa Este de Estados Unidos con toda su irreverencia para dar una serie de conciertos y para celebrar sus 25 años de carrera. El grupo, liderado por Pavel y Darío, se presenta este viernes en Stage 48 (605 W 48th St, New York, NY 10036). Los artistas se reencontrarán con el público neoyorquino para descargar toda su energía y continuarán su gira por Washington D.C.. Información: caramelosnewyork.com

Flamenco al son latino

El grupo Danza España se presenta en el teatro Thalía hasta el 29 de marzo. El show estará bajo la dirección de Yloy Ybarra y como invitados especiales tendrá a Miguel Aragón, Chayito Champion, Carmen Tenerife, y los bailaores Yloy Ybarra, Giselle Assi, Dinorah Crespo. La agrupación contará además con la presentación de Anika Da’s, acompañados en la guitarra de Adrián Alvarado, Andreas Arnold y Benjamín Hidalgo. El teatro está ubicado en el 41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside (Queens), NY 11104. Las funciones son: viernes y sábados a las 8 pm, domingos a las 4 pm.. Informes: thaliatheatre.org

Señales de nuestro tiempo

‘Signs of Times’ (Señales de nuestro tiempo) es una exploración teatral épica de la vida, la pérdida, la esperanza y el tiempo. En una encrucijada personal y profesional, un hombre se convierte en un controlador de tráfico Stop / Slow fuera de un sitio de construcción en un esfuerzo por recuperar el aliento y simplificar su vida. Con su ingenio y vívida imaginación, invoca a Shakespeare, Einstein y más visionarios en su odisea emocional. La obra, en la que actúa Javier Muñoz, estará en cartelera hasta el 4 de abril. Informes: asignofthetimesplay.com

Sábado 14

¡Solo pregunta! de Sonia Sotomayor

Cuando era una niña en El Bronx, Sonia Sotomayor, Jueza de la Corte Suprema de Justicia de EEUU, fue diagnosticada con diabetes. Eso la hizo sentirse distinta al resto de sus compañeros de escuela. Pero, al mismo tiempo, sabía que el mundo es más vibrante cuando hay diferencias en las personas, flores, plantas, jardines, etc. En el libro Just Ask! Be Different, Be Brave, Be You, Sotomayor escribe sobre los múltiples desafíos que enfrentan los niños y, al mismo tiempo, celebra sus dones especiales.

Sonia Sotomayor estará presente en la presentación del libro. La entrada es gratuita pero debes reservar espacio. La reunión será en Celeste Bartos Forum, The New York Public Library (Stephen A. Schwarzman Building), 42nd St y 5th Ave, Manhattan desde las 2 p.m. Informes: https://bit.ly/2uYh6I4

Arte fotográfico en catedral de San Juan

Desde el pasado 10 de marzo la Catedral de St. John the Divine, (1047 Amsterdam Avenue (at 112th Street), Manhattan, tiene en exhibición el proyecto fotográfico Oración, del fotógrafo Neal Slavin, quien explora los diferentes tipos de fe a nivel global. Las obras de esta exposición, que concluye en mayo, forman parte de la serie en curso de Slavin que explora las prácticas y tradiciones de las religiones globales. A través de las fotos de esta serie, el artista explora la necesidad fundamental de las personas de reunirse y conectarse espiritualmente para enfrentar eventos de la vida más allá de su comprensión individual. Informes: stjohndivine.org