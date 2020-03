La carne de cerdo es una proteína de alto valor biológico, económica y con buenos beneficios para la salud. Conoce los mejores consejos para elegir la carne de mejor calidad y cuidar tú salud

La carne de cerdo es una de las proteínas más consumidas en la dieta humana y es un ingrediente protagónico de numerosas recetas de la cocina internacional. Se le atribuyen grandiosos beneficios nutricionales y para la salud, es considerada una carne que contiene un extraordinario aporte en proteínas de alto valor biológico, aporta un buen contenido en vitamina B1 (mejor conocida como tiamina) B6, B12, niacina y rivoflavina que contribuyen en el correcto funcionamiento del organismo, en concreto intervienen en la correcta salud de los tejidos del cuerpo.

La carne de cerdo se destaca por su bajo contenido en grasa, el cuál depende de la zona que estemos consumiendo y también se destaca por su riqueza en minerales como es el caso del hierro, zinc, fósforo, potasio y magnesio.

En los últimos años se ha desatado cierta controversia en torno al consumo de la carne en general, sin embargo aprender a elegir opciones más saludables y de calidad es determinante en los efectos positivos que su consumo tiene sobre la salud. A la carne de cerdo se le atribuyen beneficios para fortalecer los huesos y el desarrollo de los mismos, ayuda a regular la actividad hormonal, interviene positivamente en la masa muscular y es considerada un buen alimento para las personas que padecen diabetes y obesidad.

Consejos para elegir la mejor carne de cerdo:

1. Siempre revisa el color

Un aspecto indispensable al comprar cualquier tipo de carne es revisar el color, en el caso de las variantes de cerdo procura que sean tonalidades pálidas como un ligero tono rosa liso con toques blancos (normalmente son el marmoleo), esto varía dependiendo el tipo de alimentación y raza de los cerdos. Nunca compres cortes con tonos amarillentos.

2. Textura y consistencia

Sin importar el trozo de carne que elijas siempre revisa su firmeza, la cual se relaciona directamente con la calidad de la carne. Opta por aquellas variantes que sean sólidas y suaves, evita comprar cortes que se detecten fibrosos y duros. Siempre deberás considerar que los trozos para asar tengan una capa fina de piel externa. También es importante considerar que la carne siempre deberá tener un aspecto jugoso, no grasiento.

3. Revisa la procedencia del animal

Es importante tener un carnicero de confianza que te brinde las mejores opciones de carne, procura preguntarle sobre el origen de la carne, la raza, el nombre de la pieza, la edad del animal y sobretodo la frescura del producto. En caso de estar etiquetada revisa las fechas y la información relevante.

4. Conoce sobre los principales cortes de carne de cerdo

La carne de cerdo se destaca por ser un producto versátil y sumamente accesible, aprender sobre los cortes y sus usos es la clave del éxito al cocinar. Aquí un breve resumen de los tipos de cortes de carne de cerdo más famosos son:

Pierna trasera: Este tipo de carne tiene la peculiaridad de hornearse de diferentes formas , principalmente se utiliza como carne maciza (sin hueso) y partida en trocitos como base de diversos estofados y guisados.

Este tipo de carne tiene la peculiaridad de , principalmente se utiliza como (sin hueso) y como base de diversos estofados y guisados. Chamorro: Es la parte de la pierna , junto a los codillos, manitas y patas. Es normal cocinarla al horno o en carnitas.

Lomo: Es el corte más magro del cerdo y se refiere al costillar sin hueso. Se cocina principalmente al horno con diversos adobos , frito o como filetes empanizados.

Costilla: Es la parte interior del lomo. Se puede asar al carbón , a la plancha o prepararse en guisados . Las costillas pueden ser aplanadas o sin aplanar y normalmente se cortan en porciones individuales.

Falda: Es la parte baja del cerdo, a un lado de la panza. Puede prepararse cocida y deshebrada .

Manitas: Son las patas del cerdo, se hacen cocidas, guisadas y a la clásica vinagreta.

Paletilla: Es la parte alta de la pierna delantera se acostumbra cortar en trozos para todo tipo de guisados.

Espaldilla: Parte intermedia entre el costillar y la cabeza . Se utiliza en trozos para preparar guisados.

Pulpa: Es la parte alta de la pierna trasera del cerdo , una de sus más destacadas peculiaridades es que no tiene hueso. Se prepara en trozos cocidos y fritos.

Espinazo: Parte final del alto lomo. Se utiliza en guisados, cocido o frito.

Cabeza de lomo: Es la parte donde empieza el lomo. Se utiliza en trozos fritos, cocidos, guisados o en carnitas. 5. Siempre confía en la vista y el olor

Está es una de las reglas infalibles para seleccionar todo tipo de carnes, siempre observa bien los detalles esenciales. Revisa que la carne no libere líquidos y que las charolas no contengan restos de los mismos, elige piezas enteras y que no goteen. El color siempre será uno de los mejores indicativos, siempre revisa el marmoleo en el trozo de carne y la correcta proporción entre lo magro y la grasa. En cuestiones de olor es fácil detectar olores agrios y fuertes, evítalos en general la carne de cerdo no tiene olor.