El condominio flotante que te convertiría en un envidiable villano real de James Bond 007

Vivienda sobre el agua digna de cualquier persona de buen gusto

Si alguna vez te has adentrado al universo fílmico y has sentido mayor empatía por el villano, queriendo sentirte en tu propia guarida oceánica, prepárate para tu próxima compra: este nuevo apartamento flotante ecológico que se inspiró en la residencia de un famoso villano de James Bond, podría ser tuyo por $480,000.

Nombrada como la Anthenea, la lujosa casa flotante ha tomado cinco prototipos, aproximadamente durante 15 años, para completarse, uno de los cuales está actualmente estacionado en la costa de Francia. Sin embargo, tus sueños de maldades se verán rotos en cuanto te adentres a esta cápsula para hacer el bien y te prepares para la relajación equipada con cinco paneles solares en la parte superior del domo, haciéndola ecológicamente autónoma.

Este condominio fue diseñado por el arquitecto naval francés Jean-Michel Duacancelle, tomando sus referencias en la cápsula “Atlantis”: el laboratorio de aguas profundas que perteneció al malvado Karl Stomberg en el clásico de Bond de 1977, “007: The Spy Who Loved Me”. Si no conoces la película, básicamente parece un ovni acuático.

“El extraño platillo flotante en el que navegaba el famoso espía británico en la décima película de la franquicia de James Bond comenzó mi obsesión”, dijo Duacancelle a Robb Report. “Me apasiona la idea de que el hábitat del mañana tendrá que ser ecológico y situarse en el corazón de nuestro entorno natural”, aseguró.

Además de los paneles solares, presenta seis baterías potentes con la capacidad de recargarse desde el pontón para hacer autosustentable todo el complejo de fibra de vidrio. Un sensor lo mantiene informado sobre el nivel de energía y cuando es demasiado bajo, el grupo electrógeno se hará cargo. Según la compañía, la cápsula es más estable que un barco: puede desafiar a un ciclón, o un agente secreto molesto, y el aislamiento le permite hacer frente a temperaturas que oscilan entre -22° y 104° Fahrenheit.

El interior de la casa futurista cuenta con un fondo de vidrio expansivo que ofrece vistas épicas bajo el agua. Además el diseño interior lujoso fue realizado bajo el ojo del magnate de la moda francés Pierre Cardin, quien invirtió en la empresa.

El Anthénea se divide en tres espacios de vida: una sala de estar con un lujoso sofá y minibar, un dormitorio con una cama circular y una bañera relajante y un área de relajación en la azotea con capacidad para 12 personas. También cuenta con un solarium de 360 ​°.

Todo el interior está hecho de materiales sostenibles, lo que le valió a Anthénea el codiciado Trofeo de Innovación 2019 de la revista francesa de turismo L’Echo Touristique.

-También te puede interesar: