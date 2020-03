Los reyes de España podrían tener coronavirus

View this post on Instagram

E S T A M P A D O S ❤️ Imponente la Reina Letizia con este vestido estampado de @matildecano en la ceremonia de proclamación al trono de Naruhito, el nuevo Emperador de Japón ❤️

Diadema: @nanagolmar ✨ Vía @elle_spain ✨