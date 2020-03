VIDEO: Exnovia de soldado y atleta mexicano lo acusa de intento de asesinato

Este es el desgarrador mensaje que la mujer pide que se difunda para que el agresor la deje en paz

Fernando Martínez, miembro del Ejército mexicano y medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019, fue denunciado por su exnovia, Edna Quintanilla, de haberla golpeado y amenazado de muerte.

Mediante un video que la joven difundió en redes sociales, Quintanilla narra cómo fueron los abusos de parte del joven, cómo la trataba, que la golpeó en varias ocasiones y que ahora la amenaza,

“La primera vez que me violentó fue en Toluca, pues él estaba entrenando en esa ciudad”(…) “Tuvimos una discusión y dentro de un carro me jaló del cabello y me amenazó de muerte. Me dijo: ‘¿Quieres que te mate perra?'”, cuenta la mujer en el video.

Más adelante en las escenas, la víctima denuncia que la relación con el deportista y miembro del Ejército mexicano se puso cada vez más violenta y narra lo que sucedió en otra ocasión: “La discusión llegó al punto que comenzó a golpearme con el puño cerrado y me dejó marcas en la cara y cuello”.

Además, Edna Quintanilla narra también otro episodio en donde acusa al atleta de aplicarle una llave “casi pierdo el conocimiento, después me soltó y caí al suelo, me siguió sometiéndome, haciéndome esa misma llave y teniendo un brazo torcido en la espalda pero esta vez pude respirar porque alcancé a meter la barbilla entre su codo y mi cuello”.

La víctima dice que después de esa ocasión, Fernando se fue pero regresó por sus cosas y aunque de nueva cuenta se fue no lo hizo sin antes propinarle una cachetada.

Y aunque ya no estuvieron juntos, el acoso siguió por mensajes de texto en redes sociales los cuales también mostró el video en donde se aprecia que el atleta y miembro del Ejército mexicano la amenaza de muerte a ella y su familia, por lo que teme por su vida

