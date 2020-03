Danna García está aterrada: La actriz no puede salir de Madrid y su bebé está en México

"Estoy lejos de mi hijo, por eso estoy aterrada", dijo la actriz

“Estoy encerrada en Madrid“, comentó Danna García a través de Instagram. La actriz no ha podido dejar España y reunirse con su hijo que está en México.

Lamentablemente la actriz no ha podido dejar Madrid, y según informan medios internacionales ésta se encuentra en la comunidad autónoma española, una de las más afectadas hasta el momento ya que ha presentado alrededor de 1,400 contagiados.

La protagonista de exitosas telenovelas aseguró que tuvo que viajar a España para poder solventar unos problemas, pero ahora su problema es que no puede regresar a México que es donde reside desde hace varios años. “Me fui a tratar de cambiar el vuelo. Me fui hasta el aeropuerto, eran filas inmensas para que me dijeran ‘no, lo tiene que hacer por Internet’. No pude cambiar mi vuelo, entonces miro a ver si compro vuelos nuevos y cuestan 3000 euros”.

“Yo obviamente no puedo pagar esos 3000 euros de vuelo, nadie los debería pagar, debería de haber como un tipo de consideración porque esto es una crisis mundial”, agregó Danna, según reportó People en Español.