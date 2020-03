“Pasta e fagioli”, la sencilla pero valorada receta de pasta con frijoles

View this post on Instagram

"Il Magniafagioli", dipinto da Anibale Carracci tra il 1584 e il 1585 e oggi custodito nella galleria di Palazzo Colonna a Roma. Rappresenta uno degli aspetti della vita quotidiana più importanti dell'Italia in quegli anni, cioè, il mangiare. . #arte #carracci #mangiafagioli #cibo #cultura