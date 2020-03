Creatividad ecuatoriana en forma de pizza

El chef Braulio Bunay se destaca por las mezclas de sabores que ofrece desde Industry Kitchen

La pizza más cara del mundo, según el Libro de Récord Guinness, es una complicada combinación de trufas, foie gras, quesos finos y oro. El creador, nada más y nada menos que un chef ecuatoriano que reside en Nueva York.

Braulio Bunay, el chef ejecutivo del restaurante Industry Kitchen, dice haberse inspirado en su país y en su reputación como exportador de oro, para crear esta curiosa mezcla de sabores y colores que le ha valido reconocimiento y un lugar en el famoso libro de cosas originales.

“Vengo de un país que tiene mucho oro y siempre quise poner algo de Ecuador en un plato. Investigué y me di cuenta de que no había ninguna pizza con oro en el mundo”, cuenta Bunay, oriundo del poblado Alausí, ubicado en la provincia del Chimborazo.

Pero no podía ser cualquier pizza a la que adornaría con dorado.

“Para la masa me inspiré en la pasta negra italiana hecha con tinta de calamar e hice una infusión con este ingrediente. Después empecé a pensar qué ponerle encima y quise usar los mejores ingredientes de algunas cocinas: de Italia las trufas; de Francia, el foie gras; un queso de Inglaterra, y cuando los puse juntos, lo probé y me supo muy bien”, asegura.

Bunay, quien llegó a NYC a los 18 años y como muchos otros inmigrantes descubrió su pasión por la cocina cuando empezó a trabajar como lavaplatos, y ha aprendido de la mano de destacados chefs como Patrick Nutti y Didir Pawlicki, explica que los ingredientes son traídos frescos para cada orden por lo que los clientes deben pedir la pizza por lo menos unas 48 horas antes de ir a comerla.

Aunque las órdenes no abundan porque la deliciosa creación, bautizada como Pizza 24K, tiene un costo de $2,000 dólares. Sus mayores clientes, dice, son trabajadores de Wall Street, ya que Industry Kitchen se encuentra cerca de la zona, en South Street Seaport, así como algunas parejas que celebran fechas especiales saboreando la costosa pizza.

“Las mujeres se sienten como reinas al comerla”, cuenta.

Pizzas para todos

Pero para quienes no pueden darse el lujo de pagar cientos de dólares por un slice, el chef Bunay tiene en su menú de Industry Kitchen una variedad de pizzas también muy originales.

Las hay de carne de cocodrilo, de almejas y aioli de limón, de masa estilo Doritos con chorizo y jalapeños, de burrata, arugula y almendras; y para el postre una de café y otra de caramelo, que fue una sugerencia de alguien muy especial para el cocinero, padre de tres hijos y residente de Staten Island.

“Mi hija me dijo que le gustaría tener una de caramelo, y le dije, ok y cree la rainbow”, cuenta sobre la pizza que tiene los colores del arcoiris en la masa, sprinkles y algodón de azucar. “A los adultos los hace sentir como niños”.

Su imaginación no para a la hora de crear sus platos, ya que asegura que su pasión es jugar con los ingredientes por más raros que parezcan. En la actualidad trabaja en el menú de primavera del restaurante al que piensa agregar un par de creaciones nuevas, como la pizza vegetariana de masa de frijoles.

“Me gusta crear platos únicos que no existan, no me concentro en un tipo de cocina específica. Quiero que mis recetas sean auténticamente mías”, concluye.

Ensalada de sandía

Receta del Chef Braulio Bunay

Rinde: 4 porciones

Ingredientes:

3 tazas de sandía en cubos

1 taza de mangos en trozos pequeños

2 cucharadas de hojas de menta

1/3 taza de queso feta en cubos

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de limón

2 onzas de micro greens

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Coloque la sandía, el mango y el queso feta en un plato. En un tazón pequeño, mezcle el aceite de oliva, el jugo de limón, la menta y la sal y la pimienta. Rocíe el aderezo sobre la sandía, el mango y el queso, mezcle el resto con los micro greens y sirva.