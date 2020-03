Las razones por las que un perro padece insomnio y cómo solucionarlo

Puede ser que las mascotas no duerman por las noches debido a problemas de salud, empacho, falta de ejercicio, ruidos y más, pero hay remedio para ello

El insomnio es un problema que también afecta a los humanos, pues cuando hay demasiados ruidos alrededor es normal no poder dormir por la noche. Si un perro comienza a no poder conciliar el sueño es momento de descubrir por qué y dale solución.

Un perro debe dormir unas 13 horas diarias, de las cuales unas 9 han de ser por la noche. Si el can no lo está haciendo es porque algo está fallando, según Mis Animales.

Problemas de salud

Si el can perdió el sueño de forma repentina, es muy probable que quizá sea porque algo le duela o le moleste en su cuerpo, como un problema bucal. Se debe llevar al veterinario para descartar algún problema severo.

Temperatura

Quizá el ambiente tiene un clima agradable para un humano, pero no para la mascota. Hay que poner atención en lugar en el que está ubicada la cama del canino y observar su conducta. Se podrá diferenciar fácilmente si tiene frío o calor y poner remedio cambiando su cama de lugar.

Empachos

Si el can comió demasiado o a deshoras, es normal si no duerme bien por la noche. Lo mejor es repartir las comidas y que evitar que una sea de noche. Sobre todo que a a esa hora no ingiera comida para humano porque su digestión es más lenta y le será más pesada.

Falta de ejercicio

Si un perro no hace el suficiente ejercicio, estará nervioso e intranquilo y eso suscitará que no pueda dormir. Hay que averiguar cuánto ejercicio necesita el perro y ayudarlo a que lo tenga para que pueda descansar bien por la noche.

Ruidos

Quizá al amo no le molesten los ruidos, el oído del perro es mucho más fino que el del humano, por lo que se debe revisar la habitación en la que duerme la mascota. Si hay ruidos molestos que perturben su sueño, se debe buscar un lugar más apropiado para él.

Rutinas

Todo canino necesita rutinas en su vida, pues su instinto los guía en cada momento a saber qué les toca hacer. Lo importante es sacarlo a pasear, jugar o ejercitarse a la misma hora cada día, lo mismo se debe hacer con la hora de la comida.

