Cómo desinfectar tu teléfono inteligente

Mantener limpio tu teléfono inteligente requiere mucho más que un paño de microfibra.

En medio de la creciente preocupación sobre la propagación de COVID-19, la enfermedad causada por un nuevo coronavirus, Apple ha actualizado su guía sobre cómo mantener los iPhones y otros dispositivos electrónicos limpios y libres de gérmenes, diciendo a los usuarios que es seguro usar alcohol para limpiar la pantalla y el cuerpo del producto.

Este coronavirus se ha propagado rápidamente por todo el mundo y ahora está avanzando en los Estados Unidos. Los síntomas suelen ser leves pero pueden ser graves, especialmente en adultos mayores y en las personas con problemas de salud subyacentes.

Los estudios han demostrado que los teléfonos inteligentes son un cultivo de gérmenes y otros patógenos, por lo que es importante mantenerlos limpios. Esto es cierto para el nuevo coronavirus, que según las investigaciones puede sobrevivir en las superficies durante horas o incluso días.

Antes de la guía actualizada de Apple, publicada el lunes, había una confusión sobre si el uso de alcohol podría dañar un teléfono inteligente, en particular el recubrimiento especial “oleofóbico” que ayuda a evitar que las huellas digitales se acumulen en la pantalla táctil.

“Usando una toallita con 70% de alcohol isopropílico o las toallitas desinfectantes Clorox, puedes limpiar suavemente las superficies duras y no porosas de tu producto Apple, como la pantalla, el teclado u otras superficies exteriores”, dijo Apple.

La compañía recomienda que primero apagues el dispositivo y evites usar cloro, sumergir la unidad en productos de limpieza o permitir que entre humedad en cualquier abertura de la carcasa.

“No uses [las toallitas] en superficies de tela o cuero”, agrega Apple.

En un correo electrónico a Consumer Reports, un representante de Google confirmó que está bien usar toallitas con alcohol isopropílico en los dispositivos de la compañía (incluyendo el teléfono inteligente Pixel), sin temor a causar daños. CR ha pedido a Samsung una confirmación similar sobre el uso de toallitas en sus dispositivos, pero aún no ha recibido una respuesta. Actualizaremos este artículo si eso cambia.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los desinfectantes para manos que contienen al menos 60% de alcohol han demostrado ser efectivos para eliminar gérmenes.

Los consumidores que protegen sus teléfonos de daños con un protector de pantalla o una funda protectora pueden tener una forma aún más fácil de mantener limpio el dispositivo: agua y jabón.

El doctor James Dickerson, director científico de Consumer Reports, dice que generalmente lava con agua y jabón el estuche de su teléfono inteligente y la cubierta de su pantalla en el lavabo. Y según los CDC, el agua y el jabón son más eficaces para eliminar los gérmenes que los desinfectantes para manos a base de alcohol.

“Entonces, si las personas tienen ese tipo de cubiertas, eso es probablemente lo mejor que pueden hacer”, dice. “No tienen que salir a comprar desinfectantes especiales ni nada por el estilo. Solo hay que limpiarlo”.

Sin embargo, no lo hagas con un estuche que tiene una batería incorporada para recargar, agrega.

En cuanto a la frecuencia con la que debes limpiar tu teléfono inteligente, Dickerson dice que varía según tu situación. Un médico que ve a los pacientes regularmente, por ejemplo, querrá limpiar el teléfono varias veces al día. Pero el consumidor promedio puede hacerlo con menos frecuencia. Todo depende de la frecuencia con la que interactúas con otras personas.

En términos más generales, dice Dickerson, los consumidores deben buscar información en fuentes oficiales y de buena reputación a medida que se desarrolla la situación.

“Hay que estar atento”, dice. “Obtén información de profesionales de la salud confiables y no solo de personas influyentes en las redes sociales”.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.