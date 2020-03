Horóscopo de El Niño Prodigio 15 de marzo de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

Esa persona en la que has estado pensando no actúa con buen criterio y la mejor lección que le podrás dar será la de no intervenir por su propio bien y de tu familia. Tiene que aprender por sí mismo, es la única manera de crecer y madurar.

Tauro

04/20 – 05/20

Emocionalmente estás en un estado fuera de control. Usa la tolerancia y la paciencia cuidando las palabras que pronuncias. Piensa con claridad y luego habla, así no tendrás que arrepentirte de tus impulsos.

Géminis

05/21 – 06/20

Quiero que controles tus gastos, porque estás comprando cosas que no tienen utilidad alguna. No te compliques con grandes deudas que luego no te dejarán dormir y te desestabilizarán. Valora lo que te da felicidad en la vida.

Cáncer

6/21 – 7/20

Empieza una etapa para disfrutar del placer y los buenos momentos. Aquella soledad de la que te quejabas, se aleja de tu lado y disfrutarás de una agradable compañía. Las estrellas ponen un toque de magia en ti.

Leo

07/21 – 08/21

Es hora de pensar en el futuro y para eso tienes que volver atrás. Tienes que ordenar ciertas piezas de tu existencia. Resolverás los problemas familiares terminando viejos asuntos que no te dejan avanzar. Ya es tiempo.

Virgo

08/22 – 09/22

Las experiencias que viviste te dieron sabiduría. Le darás valor a la lealtad de tus amigos de siempre, que han estado presentes cuando los has necesitado. Cuando sea el momento demuéstrales que por ellos harías lo mismo.

Libra

09/23 – 10/22

Aquello que tanto has soñado se hará realidad e irás hacia una victoria segura. En las tormentas conservas la calma, eso habla muy bien de ti. Llegarás a cumplir tus metas desde ese lugar en donde te encuentras. ¡Te felicito!

Escorpión

10/23 – 11/22

Experimentarás situaciones que te resultarán inolvidables en tu vida. Ten confianza en los que te quieren y te desean lo mejor. Aprenderás a decir sí a lo que ofrecen. No tengas miedo y lánzate a la aventura de una vez.

Sagitario

11/23 – 12/20

No tomes decisiones radicales en lo económico. Espera a estar seguro para enfrentar los inconvenientes que pueden aparecer. Laboralmente aparecerán oportunidades que te resultarán imposibles de despreciar.

Capricornio

12/21 – 01/19

¡Que buenos días se te acercan! Los astros movilizan tu imaginación y aumentan tu intensidad en todos los aspectos. Todo promete ser emocionante y muy fascinante especialmente en el aspecto amoroso.

Acuario

01/20 – 02/18

Toma las cosas con calma, tienes que lograr tranquilizarte sino surgirán equivocaciones en lo que decidas. Tu salud es tu mayor tesoro y es por eso que debes cuidarte. Despeja tu mente de preocupaciones.

Piscis

02/19 – 03/20

Actívate y disfruta de la energía que tienes. Recuperas ahora el encanto y el placer por la vida. Estarás más romántico que de costumbre y enamoradizo, pero no te mezcles con amores complicados. ¡Hazme caso!

Te puede interesar: