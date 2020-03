10 tips para controlar la ansiedad generada por el coronavirus

En lo poco que va del 2020, nuestra vida ha enfrentado retos que ponen a prueba nuestras emociones, sigue las recomendaciones de una experta

“Una vez más, tenemos como pueblo el reto de manejar los niveles de ansiedad”, expresó la doctora en psicología Silma Quiñones.

Mantenerse en alerta e informados, pero sin irse al extremo de estar paralizado y en estado de pánico pensando en las peores circunstancias y resultados, es la mejor opción para controlar las emociones y más ahora con la pandemia del coronavirus.

A tales efectos, la experta en salud mental te da sus recomendaciones:

1. La ansiedad afecta de manera negativa nuestro sistema inmunológico. Si te sientes muy nervioso/ansioso con las redes y las noticias, distráete y limita el tiempo que le dedicas al tema.

2. Recuerda que con respirar lenta y profundamente lograrás reducir tus niveles de ansiedad.

3. Dormir las 8 horas ayuda a mantener la calma y a tu sistema inmunológico activo.

4. No le inculques miedo ni pánico a los niños ni a las personas cercanas a ti. Háblales de los buenos hábitos de lavado de manos y cubrirse la boca, no llevarse las manos a la cara, etcétera. Háblales de las cosas que pueden hacer, esto promueve seguridad y tranquilidad.

5. No compartas información en tono catastrófico ni de desesperanza. Quizás no se contagie la persona, pero la ansiedad que le provocas lo va a afectar de manera negativa.

6. Atiende tus condiciones y enfermedades pues mientras más saludable estés, mejor te va con cualquier enfermedad contagiosa.

7. Piensa que todo el que te rodea tiene el coronavirus, por lo tanto, establece los hábitos de higiene y limpieza de tus alrededores que te protegen. Conviértelos en parte de tus rutinas y lo harás en piloto automático ahora y para futuras situaciones de salud.

8. Establece la costumbre de lavarte las manos con jabón a cada rato.

9. No abraces a quien te dice que nada se le pega porque esa es señal de que la persona no está siendo cautelosa y se está exponiendo. Le puedes decir que a él/ella no se le pegan las cosas, pero a ti sí.

10. Recuerda que este reto también será pasajero. No tomes decisiones importantes desde el pánico que puedan afectar tu futuro lejano.