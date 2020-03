El Gobierno estudia un estímulo fiscal de $850,000 millones

Las autoridades afinan estímulos para combatir la crisis del coronavirus

Los mercados decidieron asomar algo de optimismo el martes desde primera hora. ¿La razón? Las autoridades públicas, el Estado, está buscando soluciones para los problemas que esta crisis de salud mutada en crisis de ingresos y demanda está causando a una economía que está dando pasos hacia la recesión.

En Washington se debate la puesta en marcha de un paquete de estímulo que rivalizará en costo al que tuvo que aprobar la Administración de Barack Obama en 2008 para atajar la crisis del crédito y dar el empujón necesario para salir de la Gran Recesión, como ocurrió.

El presidente Donald Trump, está negociando y perfilando una intervención de $850,000 millones. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, va a dedicar la jornada de hoy a tratar de convencer a los más reacios a este tipo de estímulos, los senadores de su propio Partido Republicano.

Ayudas al desempleo y al pago de salario con licencias de enfermedad, además de la muy controvertida eliminación del impuesto de nóminas, son algunas de las medidas encima de la mesa.

El impuesto de nóminas financia programas claves del estado y hay mucho rechazo a esta medida que además no haría nada por las personas que no reciben una nómina. La alternativa que están manejando algunos senadores es que se mande un cheque a todos los contribuyentes, la cantidad de la que se habla no es menor a $1,000 por persona, para tener la seguridad de que se tengan ingresos en este parón forzado.

Mnuchin ha explicado en rueda de prensa que se contemplan ambas medidas y que trabaja para que se manden cheques con cantidades mayores a los $1,000 en las próximas semanas.

Facebook ha decidido dar $1,000 a todos sus trabajadores.

Es como un Ingreso Básico Universal, una idea que se ha estado barajando e incluso probando en pequeñas comunidades para comprobar si funciona en una economía progresivamente más automatizada y con menos empleos.

La Casa Blanca también está dispuesta a aprobar una ayuda de unos $50,000 millones a aerolíneas y a los pequeños negocios. El secretario de Tesoro dijo que el escenario actual es peor que el del 11S.

“Queremos tener la seguridad de que los americanos tienen dinero en sus bolsillos rápidamente”, dijo Mnuchin en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. La economía de EEUU se alimenta, como todas pero más que el resto, del consumo de los ciudadanos. Es el 70% del PIB y una buena parte del gasto es discrecional, es decir, para pagar bienes y servicios no esenciales como pueda serlo la factura de la luz.

Quienes proveen estos servicios y estos bienes que no son de primera necesidad, mueven la cadena de producción del país y hay que asegurar que esta no se para.

El Secretario del Tesoro abre la posibilidad de un plazo de 90 días extra para presentar los impuestos pero espera que muchos lo hagan el 15 de abril para que quienes tengan oportunidad de recibir un reembolso lo tengan.

Otros gobiernos en Europa están optando por un paro temporal en las dinámicas económicas para evitar el drenaje de los recursos domésticos: congelación de rentas, pagos de hipotecas, de facturas de la luz y el agua además de los desahucios y embargos.

Entre las medidas monetarias, en manos de la Fed, también se está usando parte del manual redactado durante la Recesión de 2008 y para asegurar que el dinero fluya para que las empresas se puedan financiar va a comprar lo que se llama commercial paper que son títulos de pago a corto plazo.

El mercado interbancario sigue recibiendo soporte de la Fed para asegurar que el sector financiero no se para y a la actual crisis se suma la del crédito. Como quedó demostrado tras la Gran Recesión, las crisis financieras, son las más difíciles de superar.