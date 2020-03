Eugenio Derbez es víctima de las compras de pánico: se quedó sin papel higiénico

Está dispuesto a deshacerse de su reloj para salir de la emergencia

Ante la pandemia de coronavirus, muchos famosos han decidido no salir de sus casas para evitar riesgos de contagio y Eugenio Derbez es uno de ellos; sin embargo, todo parece indicar que no tomó ciertas medidas de precaución y se vio en una emergencia sanitaria, por lo que pidió ayuda urgente y ofreció algo a cambio.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, el comediante reveló que entro al baño a hacer sus necesidades cuando de repente se percató de que no tenía papel higiénico y dijo que estaba dispuesto a intercambiar un rollo por un lujoso reloj que se compró y que no ha utilizado, pues la carátula no se le entiende nada.

“Hola a todos. Estoy en una situación de emergencia, estoy en casa encerrado con mi familia voluntariamente y me cabo de dar cuenta de esto. No hay nada de papel, pido ayuda urgente a quien pueda darla, quien sea. Fui a mi cajón y me encontré este reloj que parece de oro y estoy dispuesto a intercambiarlo por un rollo”, dijo Eugenio.

Horas antes, el humorista se puso serio y dijo que le preocupa lo que ha provocado la enfermedad. Asimismo, señaló que se siente decepcionado de ver cómo la gente se ha puesto a realizar compras de pánico de artículos de limpieza y no toman en cuenta las otras medidas de precaución que se han difundido en medios y redes sociales.