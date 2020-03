Clarissa Molina fortalece su sistema inmune para dar pelea contra coronavirus

View this post on Instagram

Espero que estén bien mis amores y tomando las precauciones necesarias en estos días. Aquí les muestro el suero que fui a ponerme ayer ya que me encuentro un poquito resfriada, es el “IV Infuse Therapy” te ayuda a darle un boost al sistema inmunológico lo cual es muy importante hoy en día. Gracias @cassiacardoso_us 🙏🏼✨. No se olviden de seguir todos los procedimientos higiénicos que constantemente se promueven para evitar cualquier contagio. Algo muy importante, no tengan pánico pero si precaución. Dios los bendiga a todos y estén bien! 🙏🏼 Hello my loves! Hope everyone is well and taking the proper precautions these days. Since I’m feeling like I have a cold I decided to go get the “IV Infuse Therapy” that helps boost your immune system! Thank you @cassiacardoso_us 🙏🏼✨. Don’t forget to follow all the hygiene procedures that constantly promote the avoidance of any spread of the virus. It’s very important to not panic but be precautious. God bless you all and I hope you’re all well! 🙏🏼