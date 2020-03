Marriott, la mayor empresa hotelera del mundo, comienza con el despido de trabajadores

El gigante hotelero está a punto de poner a miles de empleados de permiso mientras la industria de servicios se tambalea por el coronavirus

Marriott despedirá a una gran cantidad de empleados y otorgará permisos cuando la industria del turismo se encuentra luchando con una ola de cancelaciones mientras las personas ponen atención a las advertencias públicas de quedarse en casa para prevenir la propagación de COVID-19.

“A medida que las restricciones de viaje y los esfuerzos de distanciamiento social en todo el mundo se generalizan, estamos experimentando caídas significativas en la demanda de propiedades a nivel mundial con una duración incierta”, dijo la compañía en un comunicado.

La compañía hotelera informó que está ajustando las operaciones globales por lo que está considerando una reducción de horas y bajas temporales para una gran cantidad de trabajadores en todas sus propiedades.

A finales de 2019, Marriott contaba con cerca de 174,000 empleados en todo el mundo. La compañía informó que los permisos y despidos afectarán a todo tipo de trabajadores, por lo que no se les pagarán sus salarios durante el tiempo que permanezcan fuera de la empresa pero los trabajadores continuarán recibiendo los servicio de salud.

La empresa espera volver a incorporar a la mayoría de sus trabajadores tan pronto como sea posible. “Si bien el impacto final es difícil de predecir en este momento dada la situación, seguimos confiando en nuestras perspectivas a largo plazo”, dice el comunicado.

Se trata del primer anuncio masivo de despidos y permisos vinculados a la industria del turismo ligada a la crisis del coronavirus. Cadenas de restaurantes como McDonald’s y Starbucks están limitando sus restaurantes optando por los de comida para llevar y drive-thrus, mientras que la mayoría de los lugares de eventos públicos han cerrado debido a las restricciones.

Marriott es la mayor cadena de hoteles del mundo, cuenta con 1.4 millones de habitaciones de acuerdo al Wall Street Journal. Las marcas de la compañía incluye su cadena de hoteles, Westin, Sheraton, Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott, The Ritz-Carlton y Renaissance Hotels.

El negocio hotelero se ha visto gravemente afectado por la propagación de COVID-19 llegando a que la ocupación hotelera solo alcance el 20 por ciento en algunas de sus propiedades por lo que se espera que algunos de los hoteles en el país anunciaran cierres temporales informó el WSJ.

Una cuarta parte de las más de 375 propiedades que Marriott cuenta en China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao permanecen cerradas debido al brote de coronavirus.

