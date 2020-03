5 Famosas que han tenido problemas con sus madres

View this post on Instagram

Empecé en esta industria a los 5 años vendiendo cassettes en el puesto de mis abuelos en el swapmeet de Paramount. Ahí es donde nació mi amor hacia la música, especialmente la música Regional Mexicana-Los Razos, Chalino Sánchez, Las Voces Del Rancho, Graciela Beltran, Banda Machos, Bronco, Los Tigres Del Norte, Los Tucanes de Tijuana y muchos muchos mas. Como a los 12 años empecé a vender cd’s en la discoteca de mi abuelo “Música Del Pueblo” los fines de semana y en mis vacaciones de verano. A los 14 años vendía cd’s, posters y mercancía en los conciertos de mi mami. También la peinaba (cómo ven en esta foto), la cambiaba o le ayudaba con cualquier cosa que necesitaba en el momento. Básicamente fui asistente personal, personal shopper, CFO, label manager lol … todo!! Hasta llego un tiempo que vendía fechas para sus conciertos y me deba un porcentaje mi mamá (muy negociante yo a los 20 años) jaja … I did it all. Had the best teachers EVER! My momma @jennirivera my grandpa @pedroriveramusic and my grandma @senora_rosa 🙏🏻❤️ I’m so grateful I was taught how to work at a young age. I was taught how to start from the bottom and do the foot work in order to reach your goals… and although I’m not where I want to be, I can honestly say I’m proud of myself for coming as far as I’ve come despite all the adversity I’ve had to face. I wouldn’t change a thing though, because if it wasn’t for all of that, I wouldn’t be half the woman I am today. And it’s things like this that remind me where I came from, how I started and why. A que voy con todo esto? Que #SiSePuede Así que, no se rajen! Síganle echando ganas a la vida mis Boss Bees! You just have to be hungry, willing and courageous enough to at least TRY it. Don’t be afraid to fail. De las caídas se aprende! And if you’re smart, you’ll only grow from it. 💪🏻🐝 #BeeStrong #BeeBrave #BeeBold #BeeCourageous #BeeARiskTaker #BeeABoss