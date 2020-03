La Víbora: Una total irresponsabilidad no haber cancelado el Festival Vive Latino

La serpiente del espectáculo está indignada por el comportamiento del gobierno mexicano durante la alarma del coronavirus

Queridos víboros, antes que nada espero que estén resguardados en sus casitas y que solo salgan por motivos apremiantes. Recuerden que no queremos estar como en China, Italia o España, donde la situación por el coronavirus se salió totalmente de control.

Y no, no se trata de una confabulación macabra de los gobiernos ni de un castigo divino. Esto que estamos viviendo es el resultado de acciones negligentes de gobernantes que no cumplieron con su deber a tiempo.

Pero no es de eso de lo que les quería hablar, sino de la ineptitud del gobierno mexicano que se rehusó a cancelar un concierto multitudinario que tuvo lugar este fin de semana en Ciudad de México, el Vive Latino. Se trató de la confluencia de miles y miles y miles de personas de todas las edades en un solo lugar. Es un evento anual en el que participan bandas y solistas que llegan de muchas partes del mundo. Es como el equivalente al Festival de Coachella, que se celebra cada año en California.

La cartelera estaba más que jugosa. Imagínense que entre los artistas más chipocludos de la agenda estaban Guns N’ Roses, Andrés Calamaro, Tucanes de Tijuana, Gustavo Santaolalla, Babasónicos y Carlos Vives. ¿Más que antojable, no es cierto?

El problema es que fue justo cuando en Estados Unidos y en otros países del mundo se comenzaron a tomar medidas drásticas para detener la propagación del virus, que en muchas naciones ha matado a cientos de personas. ¿Mientras tanto qué pasaba en México? Pues que las autoridades de ese país dijeron que allá todo estaba bajo control, y que no había necesidad de cancelar el evento. What!!!!

Algunos artistas, yo diría que los más sensatos, decidieron no asistir, entre ellos Enrique Bunbury, Fangoria, All Them Witches, Ambar Lucid, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Usted Señálemelo y Vetusta Morla. Dieron una serie de excusas, pero al fin de cuentas hicieron lo correcto.

Pero miren si no es como para morirse de risa con las cosas que pasan en nuestros países latinoamericanos. Estaba leyendo la reseña de un diario mexicano y decía que “el Vive Latino se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y de higiene”.

¿O sea, bañaron con alcohol a todos los asistentes al festival? ¿O será que los mantuvieron separados con una distancia de metro y medio para que no se contaminaran unos a otros? La verdad no entiendo. Lo que sí entiendo es que hay reportes de que uno de los infectados por el coronavirus estuvo bien feliz, baile y baile en ese evento. Así que vamos a ver si los miles que asistieron siguen tan contentitos luego que se enteren de esto.