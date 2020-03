Paulo Dybala revela que se contagió de coronavirus

La estrella argentina de la Juventus, Paulo Dybala, confirmó que dio positivo a la prueba de coronavirus que le realizaron.

Dybala y su novia, Oriana Sabatini, viven en Turín y ambos revelaron este sábado que contrajeron la enfermedad.

‘La Joya’ dio a conocer la noticia en Twitter, donde publicó una foto junto a su pareja y aclaró que se encuentra en “perfecto estado”.

Por su parte, Oriana Sabatini dio la noticia en Instagram. La cantante habló en un video sobre los síntomas que ha tenido:

“Yo tenía síntomas, tos, dolor de cabeza, cansancio constante, pero seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no para bien. Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor pero sigo con la sensación de cansancio. Pero ya me siento mejor”.