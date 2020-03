Bob Arum ataca al promotor Eddie Hearn y lo compara con Donald Trump: “No se calla la boca”

El CEO de Top Rank dijo que su contraparte no puede especular sobre las peleas

Comenzó la guerra de declaraciones entre los promotores Eddie Hearn y Bob Arum, pues éste último dijo que su contraparte habla mucho y dice cosas que no debería, por lo que luego las cosas se salen de control, como lo hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“A Trump le está yendo muy mal porque habla demasiado y se sale del mensaje. Hoy, en una conferencia de prensa, atacó a los medios, lo que hace cada vez que no sabe qué decir. El problema con Trump es que habla demasiado. Es casi como si Eddie Hearn fuera el presidente de los Estados Unidos. Ese es otro tipo que habla demasiado “, comentó el CEO de Top Rank a IFL TV.

“Puede ser difícil para él mantenerse fuera de los periódicos y mantenerse alejado de la televisión. Pero tiene que hacerlo. No puede seguir especulando por tonterías. Eso no tiene sentido, y no debería hacerlo”, agregó.

El pleito comenzó, luego de que Hearn le aconsejó a Dillian Whyte, campeón mundial interino de peso completo del CMB, vigilar a Tyson Fury. Campeón mundial completo del CMB, con sus problemas de dopaje.