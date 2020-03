Estudio revela posibles nuevos síntomas del coronavirus, y no tienen nada que ver con un resfriado

La enfermedad afecta otros órganos, además del sistema respiratorio

A lo largo de estas semanas en que el coronavirus COVID-19 se ha extendido por el mundo, los síntomas de la enfermedad han sido difundidos ampliamente por los diversos medios de comunicación.

Sin embargo, un estudio reveló posibles nuevos síntomas del coronavirus, y no tienen nada que ver con un resfriado. Expertos de diversas instancias de salud chinas encontraron que casi la mitad de 204 enfermos de COVID-19 atendidos en tres hospitales de Hubei, provincia donde se encuentra Wuhan, el epicentro del nuevo virus, presentaron anormalidades del sistema digestivo antes de ser diagnosticados con el inédito padecimiento.

Según la investigación, publicada en el American Journal of Gastroenterology, esos pacientes acudieron a los hospitales con diarrea, pérdida de apetito, vómitos y dolor abdominal. No fueron atendidos como sospechosos de COVID-19, por lo que su estado de salud se deterioró rápidamente; luego desarrollaron síntomas respiratorios, aunque siete de ellos no los presentaron a pesar de ser diagnosticados con el nuevo coronavirus.

Si bien los autores de esta investigación señalan que se requieren más pruebas para confirmar la incidencia de los trastornos intestinales en los casos de COVID-19, sugieren que los médicos también consideren estos síntomas al diagnosticar a los pacientes, a fin deevitar complicaciones posteriores.