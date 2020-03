Hombre se suicida desde piso 16 de lujoso edificio en Manhattan en medio de encierros por coronavirus

El cuerpo cayó en el patio interior

Un hombre no identificado de 64 años se suicidó desde un lujoso edificio de apartamentos en Manhattan.

El hecho ocurrió en Tribeca Park en Chambers Street, cerca de la avenida North End, reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El desdichado se aventó desde el piso 16 de su edificio alrededor de las 11:00 p.m. del viernes, pero la historia fue reportada el sábado.

La caída fue en el patio del edificio, no en la vía pública, indicó The New York Post.

Los vecinos temen que el suicidio esté relacionado con el encierro obligatorio en medio de la crisis nacional por coronavirus.

Una testigo indicó que, debido a los reportes en Nueva York por el COVID-19, la incertidumbre es “aterradora”, por lo que residentes deberán luchar para mantenerse fuertes.

El estado de Nueva York es el de mayor casos en el país, siendo la Gran Manzana el nuevo epicentro, luego del control en New Rochelle, donde se presentaron las primeras decenas de contagios.