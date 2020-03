Piden urgente liberación de presos en riesgo de contraer coronavirus

Congresistas, concejales y activistas de Nueva York urgen además al Departamento de Justicia evitar arrestos por cargos no violentos

NUEVA YORK.- Se incrementó este domingo la presión contra el sistema de justicia para que liberen a prisioneros no peligrosos antes que puedan ser contagiados con el COVID-19, de igual forma se insta a evitar arrestos por cargos no violentos como medida para descongestionar las cárceles federales del país, y del estado de Nueva York en particular, donde se concentra el grueso de la pandemia.

Mediante una conferencia virtual, un grupo de congresistas neoyorquinos liderados por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, la congresista Nydia Velázquez y el presidente del Caucus Demócrata Hakeem Jeffries, presentaron la iniciativa, que se suma a otras en el mismo sentido, a través del estado y la ciudad de Nueva York.

El sábado, un hombre detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn se convirtió en la primera persona en el sistema penitenciario federal en dar positivo por COVID-19.

La propuesta también fue respaldada por David Patton de Federal Defenders, Anthony Sanon del sindicato de oficiales de correccionales del Centro de Detención Metropolitano, los expertos médicos correccionales, Brie Williams y Jonathan Giftos y el concejal Brad Lander.

El grupo envió una carta al Fiscal General William Barr, instando al Departamento de Justicia a actuar rápidamente para proteger a las 250,000 personas bajo la custodia de la Oficina de Prisiones y Alguaciles del país.

“Le instamos a tomar medidas para garantizar que tanto el flujo de prisioneros a las instalaciones federales se ralentiza significativamente y los presos que pueden y deben ser liberados son liberados de inmediato. No podemos esperar más para tomar medidas. A pesar de la reciente declaración de emergencia nacional y el hecho de que las agencias fiscales y los tribunales estatales y locales en todo el país han realizado ajustes a sus políticas de cargos y están liberando a los prisioneros que corren un alto riesgo de enfermarse, lo cual es profundamente angustiante”, destaca la carta.

“Con la noticia de que la primera persona en una cárcel federal dio positivo por COVID-19 en Brooklyn en mi distrito, creo que se deben tomar medidas rápidas y proactivas en todo el departamento para proteger la salud y la seguridad de los detenidos y el personal en estas instalaciones, por igual”, dijo la congresista Nydia Velázquez.

El primer recluso en Brooklyn que fue diagnosticado con COVID-19 el sábado por la noche fue arrestado en la última semana por un cargo no violento. Los defensores públicos federales pidieron a la Oficina del Fiscal de Distrito Sur y Este de Nueva York que se relacionen con representantes de la Corte, la Oficina de Prisiones y el colegio de abogados, junto con profesionales médicos y expertos en salud pública, identificar rápidamente a los reclusos. quienes están en alto riesgo de enfermedad grave o muerte si están infectados por el virus y trabajan para determinar quién puede y debe ser liberado de inmediato.

También piden limitar cualquier arresto nuevo a solo aquellos casos que presenten un riesgo inmediato de violencia.

“La pandemia de COVID-19 ha convertido las cárceles y prisiones de nuestra nación en bombas de tiempo”, dijo David Patton, director ejecutivo de los Defensores Federales de Nueva York.

Más de 570 personas detenidas en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, un tercio de la población de la prisión, entran en la categoría de riesgo. Un número desconocido de reclusos adicionales, probablemente hasta doscientos más, están en alto riesgo y están detenidos en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.