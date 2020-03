Al borde del llanto, Michelle Vieth pide castigo para quien difundió su video sexual

A 16 años de la polémica

En los últimos meses, decenas de famosas han denunciado en redes sociales que han sido víctimas de maltrato físico o psicológico y se han unido a varias campañas y movimientos para exigir el respeto a la mujer y el alto a crímenes contra ellas y la más reciente en hacer esto es Michelle Vieth.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video de una cruzada que se llama “Jalo por ellas”, en la que, junto a otras, actrices reprueba la impunidad de las autoridades y exige que las actitudes y hechos que afectaron su vida y la de su familia sean castigadas severamente conforme las leyes de México lo marcan.

“¿En qué momento grabarnos haciendo el amor y por no seguir juntos hacerlo público no tiene consecuencias? ¿En qué momento no dar la pensión alimenticia de nuestros hijos no tiene consecuencias? ¿En qué momento pegarme y amenazarme de muerte y usar a nuestros hijos de moneda de cambio no tiene consecuencias?”, dice Michelle.

Hay que recordar que Michelle fue víctima de la filtración de un video íntimo hace años.

Las otras famosas que aparecen en el corto son Aracely Arámbula, Adela Micha, Aída Cuevas, Angélica Vale, Bárbara Islas, Claudia Estrada, Claudia Lizaldi, Irán Castillo, Ela Velden, Lupita Jones, Mónica Noguera, Marion Lanz Duret, Paulina Madrazo, Raquel Bessudo, Vanessa Arias, Raquel Bigorra, Paula y Lucía Armida y Andrea Sola.