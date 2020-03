Horóscopo de El Niño Prodigio 23 de marzo de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

Hay una persona que te apoyará incondicionalmente en todo lo que hagas durante esta semana. Tendrás que aprender a ser más receptivo con los consejos que te dan. No busques conflictos como acostumbras y sé más considerado.

Tauro

04/20 – 05/20

Hoy te vas a alejar de todo lo que pueda preocuparte y cuidarás de tu salud física y mental. También te rodearás de personas alegres y con buena energía, creando a tu alrededor un ambiente placentero.

Géminis

05/21 – 06/20

No pidas amor a quien no te corresponde y no te rebajes frente a aquella persona que no se merece tu amor. Aguarda a que llegue quien te entregue su corazoncito sin pedirte condiciones. Exige lo que te mereces.

Cáncer

6/21 – 7/20

Tendrás una buena energía y eso lo notará cualquier persona que se encuentre a tu lado. Recuerda siempre poner amor en todo lo que hagas. Tus familiares te llenarán la vida, así que practica la alegría lo más que puedas.

Leo

07/21 – 08/21

De tu fuerza de voluntad dependerá tu éxito, así que acciona en aquello que deseas para encontrar un abanico de posibilidades. Los desafíos se te presentarán como una oportunidad para lograr nuevas cosas. Anímate a cumplirlos.

Virgo

08/22 – 09/22

El éxito estará esperando por ti, así que tendrás que ponerte en acción y salir al mundo con tu capacidad de análisis. La buena fortuna estará de tu parte, si desarrollas tus buenas ideas, tu parte financiera mejorará en forma notable.

Libra

09/23 – 10/22

Hoy estarás abierto al cambio y preparado para adaptarte a lo que te toque vivir, pleno de atractivo. También estarás con deseos de hacer las cosas a tu manera, piensa primero y luego pon en práctica tus ideas. Este es el momento.

Escorpión

10/23 – 11/22

Ahora sentirás un fuerte deseo de solidarizarte con los que más necesitan. Te sentirás inspirado para crear situaciones que de alguna manera ayuden a los que más esperan de ti. Desarrolla tu espiritualidad y verás un cambio.

Sagitario

11/23 – 12/20

Hoy tratarás de comunicarte y compartir con tus amigos esas ideas que pasan por tu cabeza porque tienen mucho atractivo y serán aceptadas para ponerlas en práctica. Si no, te quedarás afuera de la diversión. ¡No tengas vergüenza!

Capricornio

12/21 – 01/19

Los cambios de trabajo, si es lo que te toca experimentar ahora, significarán el principio de un período de éxitos y buenas entradas de dinero, o sea que la prosperidad está de tu lado. Agradécelo al universo.

Acuario

01/20 – 02/18

Haz lo que quieres hacer en esta vida y no te arrepentirás. Ten presente que tu edad no importa, nunca es tarde para estudiar lo que te gusta. Hoy sentirás el deseo de lanzarte a conquistar tus sueños de la mano de las estrellas que estarán de tu lado.

Piscis

02/19 – 03/20

Debes confiar en lo que te dice tu corazón a la hora de conocer a una persona. Estarás muy intuitivo y sabrás diferenciar cuando una persona posee buena esencia. Tu idea para resolver problemas será bien recibida.

Te puede interesar: