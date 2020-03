Infractores del “distanciamiento social” en NYC podrían ser arrestados

El alcalde insta a los neoyorquinos a entender que la orden de estar en casa busca garantizar la salud y seguridad de todos ante la amenaza del coronavirus

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York Bill de Blasio advirtió que utilizará a la Policía de la ciudad y a personal de otras agencias municipales para supervisar el cumplimiento de la prohibición de reunión de personas en lugares públicos e impone el confinamiento en los hogares.

“Quienes no acaten la orden de restricción inclusive podrían ser arrestados. La gran mayoría de los neoyorquinos lo entienden y después de un pequeño ajuste, harán lo correcto. Sí, siempre nos reservamos el arresto como una posibilidad, pero no es probable. No es a donde queremos ir a corto plazo”, reconoció el alcalde.

A partir de este lunes la actividad en Nueva York se detuvo casi por completo, pues todos los negocios no considerados vitales debieron estar cerrados y los neoyorquinos acostumbrados a los eventos al aire libre, refundidos en sus casas.

“Creo que veremos a millones de neoyorquinos que lo harán porque entienden que se trata de la salud y la seguridad de todos y de los suyos. Salud y seguridad de la familia”, concluyó.

La medida instrumentada bajo la figura de “distanciamiento social”, si bien permite que las personas puedan salir de sus casas por razones justificadas, como buscar asistencia médica, comida, ir a las farmacias e inclusive para hacer ejercicios, restringe completamente que los residentes puedan permanecer reunidos o socializando en público.

“En términos generales, estamos viendo una adhesión extraordinaria de los neoyorquinos a esta nueva y abrumadora realidad. Pero estaremos atentos y si vemos lugares donde no funciona, no dudaré si tengo que cerrar algunas cosas o adoptar un enfoque más difícil”, destacó

El alcalde subrayó que el Comisionado del NYPD, Dermot Shea, tiene directrices precisar para instruir a la Uniformada sobre como orientar, educar, advertirles, recordarles a las personas que se mantengan en movimiento, lo cual aseguró, tendrá un gran impacto.

Consultado sobre si está contemplado hacer arrestos contra eventuales contraventores de las restricciones, tal como anunció que hará el gobernador de Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy, el alcalde De Blasio respondió que sí.

“He hablado con el comisionado Shea sobre todas las herramientas que podrían usarse, incluida la citación, y si alguna vez llega a ese punto, podría usar el arresto, pero eso no es lo que anticipamos”.

Agregó que habrá un margen de unos días para que la gente tenga muy claro cómo debe funcionar bajo la nueva realidad.

La radical decisión surge en respuesta al explosivo incremento de casos positivos o personas portadoras del virus. Tanto el estado como la ciudad de Nueva York, al momento se erigen como el epicentro de la pandemia a nivel del país. estado tiene más de 15.000 contagiados, de los que 9.000 y 63 de las 114 muertes en total, corresponden a la ciudad.

En comparecencias en varios medios De Blasio dijo que será muy firme en exigir que se cumpla esta política que es parte de la disposición de que los neoyorquinos permanezcan en confinamiento en sus hogares, para frenar la propagación del coronavirus COVID-19.

“Vamos a presionar a los neoyorquinos a comprometerse. No vamos a permitir que ningún lugar, al aire libre o bajo techo, tenga multitudes. Haremos que la gente escuche estas nuevas instrucciones, sabemos que tomará algunos días hasta que se acostumbren, entendemos eso”, dijo De Blasio.

El alcalde dijo que un equipo especial estaba ultimando detalles de un plan general que implementará la ciudad para hacer cumplir las restricciones de movilidad, el mismo será entregado al gobernador en breve, aseguró.

Las autoridades estatales y locales explicaron que las estadísticas fluctúan constantemente porque el Estado tiene ahora capacidad para realizar más pruebas, con unos 200 laboratorios, públicos y privados operando.

El incremento acelerado de los contagios forzó a que las autoridades dictaran las nuevas restricciones, que entraron en vigencia este lunes en el estado y la ciudad de Nueva York.

El gobernador nombró al plan de confinamiento “Nueva York en Pausa”, el mismo que afectará a unos 19 millones de personas. La medida se adopta luego de que California, el mayor estado del país, pusiera en marcha un plan parecido que luego también ha sido replicado por Nueva Jersey y Connecticut.