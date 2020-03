“No pude mantener la titularidad”: Hugo González recuerda sus días como portero del América

El ex arquero azulcrema desea llegar al Mundial o los Juegos Olímpicos

Pese a mostrar calidad desde la sub 20 de América donde se coronó como tetracampeón, Hugo González no pudo conseguir la titularidad en la portería azulcrema cuando llegó al primer equipo, por lo cual el ahora arquero del Necaxa calificó como complicada su estancia en Coapa.

En entrevista para TUDN, Hugo González confesó cómo fue su sentir durante los 4 años que perteneció al primer equipo de las Águilas.

A pesar de la incertidumbre, Hugo González tiene la mira en Tokyo 2020#TULigaMx I #Tokyo2020 I #COVID19 https://t.co/NZo1i1dFBL — TUDN USA (@TUDNUSA) March 23, 2020

“América fue complicado, lo que más recuerdo fue la Concacaf que ganamos y obtuve el guante de oro. No pude mantener la titularidad. Se abrió la posibilidad de salir, el ‘Turco’ Mohamed me llevó a Monterrey y yo siento que me fue bastante bien, no pude cerrar ese paso por Monterrey con el título por la final que se perdió, pero considero que me fue bastante bien”, declaró el arquero necaxista.

González actualmente se está recuperando de una lesión en el tobillo y tiene la mira puesta en seguir siendo convocado a la selección e ir incluso a los Juegos Olímpicos o el Mundial.