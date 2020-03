En Chivas están dispuestos a sacrificar vacaciones, pero no dinero por el coronavirus

'Pollo' Briseño apuntó que su sueldo ya lo tiene contemplado para proyectos

Alrededor del mundo, las diferentes ligas de muchos deportes han puesto sobre la mesa el tema de la reducción de sueldos para sus jugadores, tomando en cuenta la crisis que se avecina, y las pérdidas que han tenido en los recientes días por la falta de actividad debido a la pandemia del COVID-19.

En el futbol mexicano no es la excepción, y en un club como Chivas mucho menos, tomando en cuenta que Grupo Omnilife es quien respalda a la institución, sin embargo, el defensor del Rebaño Sagrado, Antonio Briseño, reconoció que él no estaría dispuesto a reducir su salario, pues es dinero que ya tiene contemplado para su futuro.

“En lo personal, como todos tenemos proyectos por construir y un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren pues cada quien, uno tiene necesidades en base a su sueldo, yo en lo personal no”, señaló el “Pollo” Briseño.

¡Conferencia de prensa desde casa! 💻🐥🏠 ¿Tú qué le hubieras preguntado? El @pollobv platicó vía web con los medios de comunicación sobre el entrenamiento en este tiempo de Coronavirus. #QuedateEnCasahttps://t.co/D6renqH4sA — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) March 25, 2020

En la videoconferencia que ofreció a través de redes sociales, el mismo jugador reconoció que hasta el momento el tema de salarios no se ha hablado con la directiva.

“No sabemos nada de eso, a final de cuentas es un tema muy delicado para todos, no me corresponde hablar. Nos corresponde llevar el trabajo en casa, el club nos ha facilitado todas las herramientas. En lo que se rumora porque no hay nada oficial, no se ha tocado nada el tema del salario”, dijo el defensor.

Por otra parte, el campeón del mundo Sub-17 con la Selección Mexicana, dijo si estar dispuesto a sacrificar sus vacaciones en pro del futbol mexicano, pues la industria del balompié genera mucho dinero, y retomar la actividad sin goce de días de descanso sería un apoyo para clubes, televisoras y toda la gente que obtiene ganancias de este deporte.