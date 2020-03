5 formas de relajarte en casa mientras estás en cuarentena para dejar de pensar en el COVID-19

No todo debe ser trabajo o preocupación, toma tiempo para ti

Cada familia y cada persona asume la cuarentena por la propagación del coronavirus de la manera más conveniente que consideran posible. Mientras unos tienen la posibilidad de continuar con sus actividades laborales desde casa, otros no saben qué hacer y tanta información sobre la enfermedad, junto con el encierro, les genera ansiedad.

Muchas veces durante nuestra vida cotidiana pensamos que no tenemos tiempo para hacer lo que queremos y tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Ahora lo tienes. Te mostramos las 5 formas de relajarte y mantener tu mente tranquila durante el combate contra el COVID-19 retomadas de las ideas que Jennifer Kelly Geddes compartió en Realtor.

1.- Descubriendo la cocina

Echarse un clavado a la despensa puede atraer grandes sorpresas con alimentos enlatados o congelados que ni siquiera recordábamos. Además, preparar alimentos es uno de las actividades dentro del hogar que despiertan la creatividad y fomentan que la mente se concentre en tus creaciones culinarias.

2.- Enlista tus tareas

Así como queremos tiempo para regalarnos, mucho de nuestro estrés cotidiano se deriva de que no tenemos los minutos suficientes para arreglar o realizar diferentes actividades en beneficio de la familia. Si una ventaja tiene el confinamiento, es que tenemos el suficiente tiempo para revisar nuestra casa y enlistar nuestras actividades a realizar por día de manera tranquila y sin presiones. Si lo haces, estamos seguros que cuando puedas salir, tu vivienda será una preocupación menos en tu vida.

Si terminas tus tareas dentro, realiza una lista de actividades que tengas que hacer en cuanto todo termine, para que haya orden en tus acciones.

3.- Organiza y ordena

De nada sirve realizar una lista de actividades para hacer dentro del hogar y posterior a la cuarentena, si no las llevas a cabo. Organizar tus objetos y poner en orden tu casa, tendrá el beneficio de relajar a todos dentro, ya verás. Deshazte de lo que no te guste o te haga feliz, ese es el plan.

4.- Tener citas nocturnas

No salir, no es sinónimo de no disfrutar. Es posible que no tengas un cine en casa como las grandes mansiones o ni siquieras tengas un espacio privado de tele, pero aunque tengas una pequeña estancia con una tele, puedes organizarte con tu familia para pasar un buen momento en familia. Quizás si tienes suerte, se les haga una bella costumbre. O si quieres ponerte más romántico, puedes comenzar con una cena especial (¿recuerdas el punto de la cocina?) y dejar que la noche los lleve tranquilamente.

5.- Tomar baños largos y lujosos

Está bien, no es una idea que lo realices todos los días por el cuidado del agua, pero tener tiempo para conseguir aromas, aceites, incienso y otras pociones, si cuentas con una bañera, hacerlo ahorita sin tantas presiones y sí con muchas preocupaciones, sin duda le traerá calma a tu cuerpo y tu mente. Si no tienes alguna tina ni jacuzzi, tampoco te preocupes, puedes tomarte un gran baño con nuevos productos o realizarte mascarillas para compensar.

-También te puede interesar: