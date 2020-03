Cientos de miles de despidos en los restaurantes y bares de NYC

El sector pide el perdón de las rentas para afrontar el cese de actividad

“Es devastador”. Esa es la respuesta, acompañada de un tono audiblemente pesaroso, que transmite Andrew Rigie cuando se le pregunta por la situación.

Rigie es el director ejecutivo de la NYC Hospitality Alliance, que representa a los restaurantes y bares de la ciudad y la situación es que hay más de 100,000 despidos en un sector en el que muchos negocios se van a quedar en el camino de la pandemia. La Alianza ha hecho una encuesta entre 1,870 dueños y operadores de locales de comidas y bebidas para saber cuántas personas han perdido sus empleos completa o temporalmente (furlough) y suman 67,650 desde el viernes 20 de marzo cuando el Gobernador firmó la orden de “New York State on Pause”.

Estos negocios solo pueden hacer take outs o envíos de comidas.

Rigie dice que esta muestra es una parte de los locales de la ciudad en la que hay 25,000 restaurantes en cada condado. “Los trabajadores de restaurantes son la espina dorsal de esta industria”, asegura al contabilizar los efectos de la lucha contra el coronavirus. “Incluso para los negocios en los que el take out suponía el 30% de su negocio la situación es insostenible”, lamenta.

La National Restaurant Association ha estimado que las pérdidas del sector sumen $225,000 millones en todo el país y se tengan que eliminar entre cinco y siete millones de empleos en los próximos tres meses.

Con respecto al hecho de que los inmigrantes no documentados no recibirán la ayuda crucial del Estado Rigie dice que “esta es una crisis para todos los neoyorquinos, empleados a una gran diversidad de personas y los indocumentados trabajan mucho en todos los sectores. Si el Gobierno no se hace cargo vamos a necesitar que fundaciones y personas con patrimonio lo hagan”.

Desde la Alianza dice que esta situación es mucho más grave que cualquier otra que haya vivido la ciudad incluido el 9/11 y la Gran Recesión de 2008. Para un sector que como Rigie describe es uno de los protagonistas de la vida de la ciudad, lo que le da buena parte de la personalidad, se van a necesitar “medidas excepcionales” como el perdón del pago de las rentas durante unos meses y las hipotecas.

Rigie recuerda que los márgenes de beneficios sobre ingresos en el sector son muy bajos y además de las rentas, necesitan una política fiscal generosa con los impuestos sobre ventas (que proponen que se conviertan en concesiones –grants– para disponer de liquidez), que las pólizas de seguros incluyan el COVID-19 como peligro de cierre inmediato y que se ponga un límite a las comisiones que se pagan a las plataformas de entregas de comida que cobran a veces hasta el 30% por orden.