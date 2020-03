Hija de Chiquinquirá Delgado sorprende con sus dotes como cantante

View this post on Instagram

Se acuerdan que les conté que al fin hice algo que siempre quise hacer? Aquí está. Espero les guste, y cuando todo vuelva a la normalidad seguiré subiendo mas videos así! Gracias a @brunoromanomusic y a @gara, que placer hacer esto con puros venezolanos! Guitarra: @brunoromanomusic Video: @gara ♥️ #rojo #rojo #jbalvin