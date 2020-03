Los 5 auto más feos de la historia

View this post on Instagram

Like it or not: the extraordinary Aston Martin Lagonda S2 from 1983 is a design statement. V8 engine with 5,341 cc, 284 PS/hp. Only 645 units of all three series were built 1976 – 1989. #astonmartin #astonmartinlagonda #astonmartinlive #astonmartinracing #astonmartinclassic #astonmartinlagondaheritage #danclassiccars #classiccars #petrolheads #classiccar #astonmartinlagondaseries2 #rarecar #jamesbond #007 #astonmartinclub #design #designlovers #cardesign #cardesignworld #schlossschwetzingen #concoursedelegance #schwetzingen