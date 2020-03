Pareja de ancianos olvidados por sus 7 hijos en Perú en plena cuarentena por coronavirus

Claman ayuda urgente de las autoridades, ya que ambos se encuentran enfermos

Una pareja de ancianos abandonados por sus siete hijos en Perú clamaron por ayuda ciudadana en medio del estado de emergencia decretado en el país por el coronavirus.

El calvario de la pareja compuesta por Rosa y Carlos, de 78 y 88 años, respectivamente, se agravó con la llegada de la enfermedad.

A la mujer le toca cuidar de su esposo, paciente de esquizofrenia, pese a que sufre de artrosis, condición que afecta sus articulaciones.

La pareja vive en un pequeño cuarto en el Pasaje Apurímac, 122 – urbanización Caja de Agua en San Juan de Lurigancho, a donde acudió la televisora Latina Perú para reseñar su caso.

La anciana ya no puede salir en la mañana a vender golosinas porque debe atender a su esposo. Además, como parte de su trabajo ambulante, le toca caminar, lo que se le dificulta por su enfermedad. Debido a lo anterior, actualmente, viven de la solidaridad de sus vecinos.

“Esta amaneciendo, y estoy pensando ¿qué voy a hacer ahora? La gente se cansa y me dice: ‘yo a usted todos los días la veo’; y yo a veces me pongo nerviosa y le digo: ‘¿usted acaso no todos los días come?’”, indicó la mujer, según reportó el medio.

“Desde hace 11 años no sé nada de mis hijos. De todas maneras son mis hijos, aunque no me den nada, no importa…pero que estén bien”, agregó la mujer, entre lágrimas, al ser cuestionada sobre la ausencia de los siete.

Aparentemente, el bono de S/380 anunciado por el presidente Martín Vizcarra para familias vulnerables del país no les aplica. Tampoco cuentan con un cheque de retiro.